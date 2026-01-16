Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Takvim yapraklarında sıradan görünen 16 Ocak, geçmişte yaşanan kritik gelişmelerle tarihte önemli izler bıraktı. Dünya genelinde siyasi ve bilimsel alanlarda yaşanan dönüm noktaları ile Türkiye'de hafızalara kazınan olaylar, bu tarihi anlamlı kılan detaylar arasında yer alıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün gibi görünen 16 Ocak, hem dünya hem de Türkiye tarihinde iz bırakan önemli olaylara ev sahipliği yaptı. Siyasi, toplumsal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler bu tarihi özel kılarken, 16 Ocak'a dair dikkat çeken ayrıntılar ve bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1923 – İstanbul'da Darülfünun (İstanbul Üniversitesi)'nde ilk modern üniversite reformları tartışılmaya başlandı.
  • 1979 – Türkiye'de akaryakıt sıkıntısı ve ekonomik kriz nedeniyle geniş çaplı protestolar gündeme geldi.
  • 1992 – Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş sürecinde aktif rol aldı.
  • 1547 – Rusya'da IV. Ivan (Korkunç Ivan), "Çar" unvanını alan ilk Rus hükümdarı oldu.
  • 1920 – Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) resmen kuruldu.
  • 1969 – Çekoslovak öğrenci Jan Palach, Sovyet işgalini protesto etmek amacıyla kendini ateşe verdi.
  • 2002 – Guantanamo Körfezi Tutuklama Kampı'na ilk tutuklular getirildi.

Tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 1908 – Ethel Merman, ABD'li şarkıcı ve oyuncu
  • 1946 – Kabir Bedi, Hintli oyuncu
  • 1959 – Sade Adu, Nijerya asıllı İngiliz şarkıcı
  • 1978 – Tuna Kiremitçi, Türk yazar ve müzisyen

Tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1362 – III. Ladislaus, Macaristan Kralı
  • 1991 – Aziz Nesin, Türk yazar, mizahçı ve düşünür
  • 2016 – Alan Rickman, İngiliz oyuncu
  • 2022 – Gaspard Ulliel, Fransız oyuncu
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Uçak kalktı! Dünyaca ünlü süperstarı Türkiye'ye getirecekler
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
'Hızır Acil' lakaplı Hızır Atalay, hayatını kaybetti

Türkiye onu bu görüntülerle tanımıştı! Acı haber geldi
Fenerbahçe'de uçak N'Golo Kante için kalktı

Uçak kalktı! Dünyaca ünlü süperstarı Türkiye'ye getirecekler
Galatasaray'da Singo ile veda kararı

Galatasaray'da sürpriz veda
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu

1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu