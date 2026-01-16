Tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Takvim yapraklarında sıradan görünen 16 Ocak, geçmişte yaşanan kritik gelişmelerle tarihte önemli izler bıraktı. Dünya genelinde siyasi ve bilimsel alanlarda yaşanan dönüm noktaları ile Türkiye'de hafızalara kazınan olaylar, bu tarihi anlamlı kılan detaylar arasında yer alıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
Takvimde sıradan bir gün gibi görünen 16 Ocak, hem dünya hem de Türkiye tarihinde iz bırakan önemli olaylara ev sahipliği yaptı. Siyasi, toplumsal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler bu tarihi özel kılarken, 16 Ocak'a dair dikkat çeken ayrıntılar ve bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1923 – İstanbul'da Darülfünun (İstanbul Üniversitesi)'nde ilk modern üniversite reformları tartışılmaya başlandı.
- 1979 – Türkiye'de akaryakıt sıkıntısı ve ekonomik kriz nedeniyle geniş çaplı protestolar gündeme geldi.
- 1992 – Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş sürecinde aktif rol aldı.
- 1547 – Rusya'da IV. Ivan (Korkunç Ivan), "Çar" unvanını alan ilk Rus hükümdarı oldu.
- 1920 – Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) resmen kuruldu.
- 1969 – Çekoslovak öğrenci Jan Palach, Sovyet işgalini protesto etmek amacıyla kendini ateşe verdi.
- 2002 – Guantanamo Körfezi Tutuklama Kampı'na ilk tutuklular getirildi.
DOĞUMLAR
- 1908 – Ethel Merman, ABD'li şarkıcı ve oyuncu
- 1946 – Kabir Bedi, Hintli oyuncu
- 1959 – Sade Adu, Nijerya asıllı İngiliz şarkıcı
- 1978 – Tuna Kiremitçi, Türk yazar ve müzisyen
ÖLÜMLER
- 1362 – III. Ladislaus, Macaristan Kralı
- 1991 – Aziz Nesin, Türk yazar, mizahçı ve düşünür
- 2016 – Alan Rickman, İngiliz oyuncu
- 2022 – Gaspard Ulliel, Fransız oyuncu