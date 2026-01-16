Tarihte bugün ne oldu? 16 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

Takvimde sıradan bir gün gibi görünen 16 Ocak, hem dünya hem de Türkiye tarihinde iz bırakan önemli olaylara ev sahipliği yaptı. Siyasi, toplumsal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler bu tarihi özel kılarken, 16 Ocak'a dair dikkat çeken ayrıntılar ve bilinmeyenler haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1923 – İstanbul'da Darülfünun (İstanbul Üniversitesi)'nde ilk modern üniversite reformları tartışılmaya başlandı.

1979 – Türkiye'de akaryakıt sıkıntısı ve ekonomik kriz nedeniyle geniş çaplı protestolar gündeme geldi.

1992 – Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluş sürecinde aktif rol aldı.

1547 – Rusya'da IV. Ivan (Korkunç Ivan), "Çar" unvanını alan ilk Rus hükümdarı oldu.

1920 – Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) resmen kuruldu.

1969 – Çekoslovak öğrenci Jan Palach, Sovyet işgalini protesto etmek amacıyla kendini ateşe verdi.

2002 – Guantanamo Körfezi Tutuklama Kampı'na ilk tutuklular getirildi.

DOĞUMLAR

1908 – Ethel Merman, ABD'li şarkıcı ve oyuncu

1946 – Kabir Bedi, Hintli oyuncu

1959 – Sade Adu, Nijerya asıllı İngiliz şarkıcı

1978 – Tuna Kiremitçi, Türk yazar ve müzisyen

ÖLÜMLER