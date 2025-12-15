Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

15 Aralık, geçmişten bugüne uzanan süreçte hem Türkiye'de hem de dünyada dikkat çekici gelişmelere sahne olmuş özel tarihlerden biri olarak öne çıkıyor. Siyasi kararlar, bilimsel adımlar, kültürel kırılma anları ve toplumsal olaylar, bu günü tarih sayfalarında ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. Etkileri zamanla sınırları aşan bu olaylar, 15 Aralık'ı tarih meraklıları için her yıl yeniden hatırlanan anlamlı bir gün hâline getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1951 – Türkiye'de ilk kez Televizyon Deneme Yayını İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.

1984 – Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla Valiliği görevine atandı.

1906 – Brezilya ile Kolombiya arasındaki sınır anlaşmazlığı çözüme kavuştu.

1939 – Rüzgâr Gibi Geçti (Gone with the Wind) filmi Atlanta'da ilk kez gösterildi.

1964 – Kanada'nın yeni bayrağı (akçaağaç yaprağı) resmen kabul edildi.

1967 – ABD'de Ohio Nehri üzerindeki Silver Bridge çöktü; 46 kişi hayatını kaybetti.

1970 – Sovyet uzay aracı Venera 7, Venüs yüzeyine yumuşak iniş yapan ilk uzay aracı oldu.

1989 – Romanya'da Çavuşesku rejimine karşı protestoların fitili ateşlendi.

2013 – Güney Sudan'da iç savaş başladı.

DOĞUMLAR

37 – Neron, Roma İmparatoru

1832 – Gustave Eiffel, Fransız mühendis (Eyfel Kulesi'nin mimarı)

1852 – Antoine Henri Becquerel, Fransız fizikçi

1972 – Stuart Townsend, İrlandalı oyuncu

ÖLÜMLER