Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

15 Aralık, takvim yapraklarında sıradan bir gün gibi görünse de geçmişe dönüp bakıldığında pek çok çarpıcı gelişmenin izlerini taşıyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan siyasi kırılmalar, bilimsel atılımlar ve kültürel dönüm noktaları bu tarihi farklı kılan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

15 Aralık, geçmişten bugüne uzanan süreçte hem Türkiye'de hem de dünyada dikkat çekici gelişmelere sahne olmuş özel tarihlerden biri olarak öne çıkıyor. Siyasi kararlar, bilimsel adımlar, kültürel kırılma anları ve toplumsal olaylar, bu günü tarih sayfalarında ayrıcalıklı bir konuma taşıyor. Etkileri zamanla sınırları aşan bu olaylar, 15 Aralık'ı tarih meraklıları için her yıl yeniden hatırlanan anlamlı bir gün hâline getiriyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1951 – Türkiye'de ilk kez Televizyon Deneme Yayını İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
  • 1984 – Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla Valiliği görevine atandı.
  • 1906 – Brezilya ile Kolombiya arasındaki sınır anlaşmazlığı çözüme kavuştu.
  • 1939 – Rüzgâr Gibi Geçti (Gone with the Wind) filmi Atlanta'da ilk kez gösterildi.
  • 1964 – Kanada'nın yeni bayrağı (akçaağaç yaprağı) resmen kabul edildi.
  • 1967 – ABD'de Ohio Nehri üzerindeki Silver Bridge çöktü; 46 kişi hayatını kaybetti.
  • 1970 – Sovyet uzay aracı Venera 7, Venüs yüzeyine yumuşak iniş yapan ilk uzay aracı oldu.
  • 1989 – Romanya'da Çavuşesku rejimine karşı protestoların fitili ateşlendi.
  • 2013 – Güney Sudan'da iç savaş başladı.

Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • 37 – Neron, Roma İmparatoru
  • 1832 – Gustave Eiffel, Fransız mühendis (Eyfel Kulesi'nin mimarı)
  • 1852 – Antoine Henri Becquerel, Fransız fizikçi
  • 1972 – Stuart Townsend, İrlandalı oyuncu

Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

ÖLÜMLER

  • 1966 – Walt Disney, Amerikalı yapımcı ve animatör
  • 1989 – Vasili Kandinski, Rus ressam (bazı kaynaklarda ölüm tarihi farklı günlerle anılır)
  • 2001 – Gabriel Allegra, İtalyan din adamı ve çevirmen
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
title