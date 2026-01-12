Tarihte bugün ne oldu? 12 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
12 Ocak, yalnızca takvim yapraklarında yer alan sıradan bir tarih değil; dünya ve Türkiye tarihinde iz bırakan pek çok önemli olayın yaşandığı günlerden biri olarak öne çıkıyor. Siyasi gelişmelerden kültürel kırılma anlarına kadar birçok olay bu tarihte kayıtlara geçti. Peki, tarihte bugün ne oldu? 12 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?
İlk bakışta sıradan bir gün gibi algılansa da 12 Ocak, tarihin farklı dönemlerinde yaşanan dikkat çekici olaylarla öne çıkan özel tarihlerden biri olarak kayıtlara geçti. Bu anlamlı günde yaşanan gelişmelere dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
OLAYLAR
- 1915 – ABD Temsilciler Meclisi, ilk kez bir kadın milletvekilinin görev yapmasına onay verdi.
- 1932 – Türk Ocakları, Cumhuriyet yönetiminin aldığı kararla kapatıldı.
- 1945 – II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet orduları, Almanya'ya yönelik büyük saldırıyı başlattı.
- 1964 – Zanzibar'da gerçekleşen devrimle ada ülkesi bağımsızlığını kazandı.
- 1998 – Avrupa Merkez Bankası'nın kurulmasına yönelik süreç resmen başladı.
- 2010 – Haiti'de meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, ülke büyük bir yıkıma uğradı.
- 2020 – Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatının ardından ülkenin yeni sultanı Heysem bin Tarık oldu.
DOĞUMLAR
- 1628 – Charles Perrault, Fransız yazar (Kırmızı Başlıklı Kız, Külkedisi)
- 1876 – Jack London, Amerikalı yazar
- 1941 – Long John Baldry, İngiliz müzisyen
- 1966 – Olivier Martinez, Fransız oyuncu
- 1976 – Melanie Chisholm (Mel C), İngiliz şarkıcı (Spice Girls)
ÖLÜMLER
- 1926 – Hermenegildo Anglada Camarasa, İspanyol ressam
- 1967 – James M. Gavin, ABD'li asker ve diplomat
- 2010 – Haiti depreminde on binlerce kişi hayatını kaybetti (toplu kayıp olarak tarihe geçti)
- 2020 – Sultan Kabus bin Said, Umman Sultanı