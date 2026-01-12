Tarihte bugün ne oldu? 12 Ocak tarihinde tarihte neler oldu?

İlk bakışta sıradan bir gün gibi algılansa da 12 Ocak, tarihin farklı dönemlerinde yaşanan dikkat çekici olaylarla öne çıkan özel tarihlerden biri olarak kayıtlara geçti. Bu anlamlı günde yaşanan gelişmelere dair ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

OLAYLAR

1915 – ABD Temsilciler Meclisi, ilk kez bir kadın milletvekilinin görev yapmasına onay verdi.

1932 – Türk Ocakları, Cumhuriyet yönetiminin aldığı kararla kapatıldı.

1945 – II. Dünya Savaşı sırasında Sovyet orduları, Almanya'ya yönelik büyük saldırıyı başlattı.

1964 – Zanzibar'da gerçekleşen devrimle ada ülkesi bağımsızlığını kazandı.

1998 – Avrupa Merkez Bankası'nın kurulmasına yönelik süreç resmen başladı.

2010 – Haiti'de meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde yüz binlerce kişi hayatını kaybetti, ülke büyük bir yıkıma uğradı.

2020 – Umman Sultanı Kabus bin Said'in vefatının ardından ülkenin yeni sultanı Heysem bin Tarık oldu.

DOĞUMLAR

1628 – Charles Perrault, Fransız yazar (Kırmızı Başlıklı Kız, Külkedisi)

1876 – Jack London, Amerikalı yazar

1941 – Long John Baldry, İngiliz müzisyen

1966 – Olivier Martinez, Fransız oyuncu

1976 – Melanie Chisholm (Mel C), İngiliz şarkıcı (Spice Girls)

ÖLÜMLER