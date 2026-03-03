Bolu'da siyaset gündemi, İçişleri Bakanlığı'nın aldığı görevden uzaklaştırma kararıyla sarsıldı. "İcbar suretiyle irtikap" suçlaması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan hakkında uygulanan geçici tedbir kararı, hem yerel yönetim süreci hem de siyasi dengeler açısından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı. Peki, Tanju Özcan neden görevden uzaklaştırıldı? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kimdir? Detaylar...

TANJU ÖZCAN NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Tanju Özcan hakkında yürütülen soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararı sonrası İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, Özcan'ın "İcbar suretiyle irtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandığı ve bu nedenle görevinden geçici bir tedbir olarak uzaklaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada şu hukuki dayanaklara dikkat çekildi:

Anayasa'nın 127'nci maddesi

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi

Bu maddeler uyarınca, hakkında soruşturma yürütülen ve tutuklanan belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması mümkün oluyor. Kararın, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarihli ve 2026/48 Sorgu numaralı tutuklama kararı sonrasında alındığı belirtildi.

Burada dikkat çeken önemli nokta, uzaklaştırma kararının geçici bir tedbir niteliği taşıması. Yani bu karar, yargı süreci tamamlanana kadar uygulanan idari bir işlem olarak değerlendiriliyor.

"İcbar Suretiyle İrtikap" Suçlaması Ne Anlama Geliyor?

Soruşturmaya konu olan "icbar suretiyle irtikap" suçu, kamu görevlisinin görevini kullanarak bir kişiyi zorlayıp haksız menfaat sağlaması iddiasını içeriyor. Özcan'ın tutuklanmasına gerekçe olarak gösterilen suçlama bu kapsamda değerlendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması dışında, soruşturmanın içeriğine dair ek bir bilgi paylaşılmadı. Süreç yargı makamları tarafından yürütülüyor.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN KİMDİR?

1973 yılında Bolu'nun Mengen ilçesinde doğan Tanju Özcan, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatının tamamını Bolu'da geçiren Özcan, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Hukuk eğitiminin ardından aktif siyasete adım atan Özcan'ın siyasi kariyeri yıllar içinde dikkat çekici dönemeçlerden geçti.

Siyasi Kariyerinin Başlangıcı

Tanju Özcan, siyasi hayatına Demokratik Sol Parti (DSP) çatısı altında başladı. Daha sonra uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde siyaset yaptı ve partinin Bolu'daki önemli isimlerinden biri haline geldi.

Milletvekilliği Dönemi

Özcan, 2011, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde CHP Bolu milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Üç dönem üst üste milletvekilliği yaparak Bolu siyasetinde güçlü bir konum elde etti.

Belediye Başkanlığı Süreci

2019 yerel seçimlerinde yüzde 52,71 oy oranıyla Bolu Belediye Başkanı seçilen Tanju Özcan, 2024 yerel seçimlerinde de yeniden seçilerek görevini sürdürdü. Bu sonuç, kentteki siyasi etkisini koruduğunu gösterdi.

Parti İçi Tartışmalar ve İhraç Süreci

Tanju Özcan'ın siyasi kariyeri yalnızca seçim başarılarıyla değil, parti içi tartışmalarla da gündeme geldi. Özellikle CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle disiplin süreci yaşadı ve bir dönem partiden ihraç edildi.

Daha sonra Özgür Özel döneminde yeniden CHP'ye katıldı. Bu süreç, Özcan'ın siyasi hayatındaki en dikkat çekici kırılma noktalarından biri olarak kayıtlara geçti.