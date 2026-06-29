İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya platformlarında kamuoyuna açık şekilde paylaşıldığı belirtilen videolar nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Tanrıyar'ın yurt dışına çıktığının tespit edilmesi üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Peki, Tamar Tanrıyar ne dedi? Tamar Tanrıyar nerede? Detaylar...

TAMAR TANRIYAR HAKKINDA NEDEN GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tamar Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran tarihinde Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

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TAMAR TANRIYAR NE DEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın sosyal medya platformlarında kamuoyuna açık şekilde paylaşıldığı belirtilen ve içeriği suç teşkil ettiği iddia edilen videolar nedeniyle başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılık açıklamasında, soruşturmanın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından yürütüldüğü bilgisi yer aldı.

"Onları şimdilik uyarıyorum. Acele kopun bunlardan. Size 1 Temmuz'a kadar müsaade. Koptunuz koptunuz, yoksa beni susturamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

"Hani Sözcü'nün patronu FETÖ'den aranmasına rağmen yeni bir gazete daha çıkardı ya? Bunun nasıl olduğunu sorgularken bir baktım, ülke içinden bir medya grubunun sahibiyle ortakmış. Halk TV değil, hükümete yakın görünen bir mecra. Bunlar tüm planları Londra ve İsviçre'de buluşarak hayata geçirmişler. Yeni bulduğum bir kripto, seni de yeşillendireceğim merak etme."

TAMAR TANRIYAR NEREDE?

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde Tamar Tanrıyar'ın 23 Haziran tarihinde Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre bu tespitin ardından Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.