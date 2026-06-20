Taksim metro hattı SON DAKİKA! Taksim metro istasyonu kapatıldı mı? Taksim metro neden kapalı, ne zaman açılacak?

İstanbul’da 21 Haziran tarihinde yapılması planlanan Onur Yürüyüşü öncesinde ulaşımı doğrudan etkileyen yeni tedbirler açıklandı. İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda, kentin en yoğun ulaşım noktalarından biri olan Taksim bölgesindeki bazı metro ve füniküler hatlarında geçici işletme düzenlemesine gidildiği bildirildi. Peki, Taksim metro istasyonu kapatıldı mı? Taksim metro neden kapalı, ne zaman açılacak? Detaylar...

TAKSİM METRO HATTI SON DAKİKA!

İstanbul’da toplu taşıma kullanıcılarını yakından ilgilendiren son dakika gelişmesine göre, Metro İstanbul bazı hatlarda geçici işletme değişikliğine gidildiğini duyurdu.

Resmi açıklamada, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 21 Haziran saat 10.00 itibarıyla yeni bir duyuru yapılana kadar şu uygulamaların geçerli olacağı belirtildi:

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim İstasyonu işletmeye kapatılacak.

F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı hizmet vermeyecek.

M2 Şişhane İstasyonu’nun yalnızca Kasımpaşa çıkışı açık kalacak.

Şişhane İstasyonu’nun diğer tüm giriş ve çıkış noktaları yolcu kullanımına kapatılacak.

Yetkililer tarafından yapılan duyuruda, uygulamanın geçici olduğu ve ikinci bir açıklamaya kadar devam edeceği ifade edildi.

Ulaşım Tedbirleri Taksim ve Çevresini Kapsıyor

Alınan karar yalnızca metro ve füniküler hatlarını değil, Taksim ve çevresindeki yaya ile araç hareketliliğini de etkiliyor. Özellikle Taksim Meydanı, Gezi Parkı çevresi, İstiklal Caddesi, Karaköy Meydanı ve Beyoğlu’nun çeşitli noktalarında güvenlik tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi.

Bu nedenle bölgeyi kullanmayı planlayan vatandaşların güncel ulaşım duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

TAKSİM METRO İSTASYONU KAPATILDI MI?

Evet. Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamaya göre M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde bulunan Taksim İstasyonu, 21 Haziran günü saat 10.00’dan itibaren geçici olarak yolcu işletmesine kapatılacak.

Kararda, uygulamanın belirli bir saat aralığıyla sınırlandırılmadığı ve “ikinci bir duyuruya kadar” devam edeceği belirtildi. Bu nedenle yolcuların Taksim durağında inemeyeceği ve istasyonu kullanamayacağı açıklandı.

Bununla birlikte F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da aynı saatten itibaren işletmeye kapalı olacak.

Şişhane İstasyonu İçin de Kısıtlama Kararı

Taksim’deki uygulamaya ek olarak Şişhane İstasyonu’nda da giriş-çıkış düzenlemesine gidildi.

Metro İstanbul’un duyurusuna göre:

Kasımpaşa çıkışı açık kalacak.

Diğer tüm giriş ve çıkışlar yolcu kullanımına kapatılacak.

Bu nedenle Şişhane İstasyonu’nu kullanacak yolcuların istasyona erişim planlarını buna göre yapmaları gerekiyor.

TAKSİM METRO NEDEN KAPALI

Taksim İstasyonu’nun geçici olarak kapatılması kararı, İstanbul Valiliği’nin aldığı güvenlik tedbirleri kapsamında uygulamaya konuldu.

TAKSİM METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul tarafından yapılan resmi açıklamada Taksim İstasyonu’nun ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın 21 Haziran saat 10.00’dan itibaren kapalı olacağı belirtilirken, yeniden açılış için net bir saat ya da tarih paylaşılmadı.

Duyuruda, uygulamanın “ikinci bir duyuruya kadar” devam edeceği ifade edildi. Bu nedenle hattın ve istasyonun yeniden hizmete alınacağı zaman dilimine ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak yeni açıklamalar takip edilecek.