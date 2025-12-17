Haberler

Taha Yiğit Tarakçı kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Taha Yiğit Tarakçı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Taha Yiğit Tarakçı kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Taha Yiğit Tarakçı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin modellik ve sahne dünyasına yeni yetenekler kazandıran SammyVit Klass Model Türkiye 2025, büyük bir final gecesiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleşen organizasyonda 19 kadın ve 20 erkek finalist, alanında uzman jüri karşısında performanslarını sergileyerek yeteneklerini kanıtladı. Erkekler kategorisinde birinciliği kazanan Taha Yiğit Tarakçı kimdir? Taha Yiğit Tarakçı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

Podyum, sinema ve televizyon dünyasına yeni yıldızlar kazandırmayı hedefleyen SammyVit Klass Model Türkiye 2025, görkemli final gecesiyle İstanbul'un prestijli adreslerinden Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşti. Organizasyon, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlüyü bir araya getirirken, 19 kadın ve 20 erkek finalistin jüri karşısına çıktığı büyük heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Peki, Taha Yiğit Tarakçı kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Taha Yiğit Tarakçı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

SAMMYVIT KLASS MODEL TÜRKİYE 2025 BİRİNCİSİ TAHA YİĞİT TARAKÇI KİMDİR?

Yarışmanın erkekler kategorisinde birinci olarak Taha Yiğit Tarakçı, kadınlarda ise Ece Çetin ipi göğüsledi. Ödül töreninde ikinciliği kadınlarda Hilal Aydın, erkeklerde Efe Soykan Okka kazanırken; üçüncülük kadınlarda Arya Altun ve erkeklerde Eren Kaya'nın oldu. Bu sonuçlarla Taha Yiğit Tarakçı, Türkiye'nin en prestijli genç model yarışmalarından biri olan Klass Model Türkiye'de erkekler birinciliğini elde etmiş oldu.

Organizasyonun jüri başkanlığını, Türkiye'nin en çok okunan cemiyet ve magazin dergisi Klass Magazin'in kurucusu Muammer Kapucuoğlu üstlenirken; Sami Topbaş, Melec Çakmak, Kumru Köseler ve Murat Tavman gibi sektörün önde gelen isimleri jüri kadrosunda yer aldı. Yarışmanın sahne şovları ve kırmızı halı geçidi ise konuklardan tam not aldı.

TAHA YİĞİT TARAKÇI KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Taha Yiğit Tarakçı henüz genç yaşlarda kariyerine hızlı bir başlangıç yapmış bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak yaşı hakkında net bir veri bulunmuyor.

Taha Yiğit Tarakçı kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Taha Yiğit Tarakçı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

TAHA YİĞİT TARAKÇI NERELİ?

Taha Yiğit Tarakçı'nın kökeni ve memleketi hakkında net bir veri bulunmuyor.

TAHA YİĞİT TARAKÇI NE İŞ YAPIYOR?

Taha Yiğit Tarakçı, modellik ve sahne performanslarıyla tanınan bir genç yetenek olarak kariyerini şekillendiriyor. SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi olarak, podyum, reklam ve televizyon projelerinde yer alma fırsatını elde eden Tarakçı, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettirmeyi planlıyor. Yarışma boyunca kazandığı birincilik, onu sadece modellik camiasında değil, sosyal yaşam ve medya dünyasında da yeni yıldız olarak konumlandırdı.

SAMMYVİT KLASS MODEL TÜRKİYE 2025'İN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Yer: Swissotel The Bosphorus İstanbul

Sponsor: SammyVit

Jüri Başkanı: Muammer Kapucuoğlu

Kadınlar Birincisi: Ece Çetin

Erkekler Birincisi: Taha Yiğit Tarakçı

Kadınlar İkincisi: Hilal Aydın

Erkekler İkincisi: Efe Soykan Okka

Kadınlar Üçüncüsü: Arya Altun

Erkekler Üçüncüsü: Eren Kaya

Mansiyon ödüllerinde ise Klass Photomodel, Klass Catwalk, Klass Physics, Klass Face ve Klass Smile gibi farklı kategorilerde genç yetenekler ödüllendirildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
title