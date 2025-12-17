Podyum, sinema ve televizyon dünyasına yeni yıldızlar kazandırmayı hedefleyen SammyVit Klass Model Türkiye 2025, görkemli final gecesiyle İstanbul'un prestijli adreslerinden Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşti. Organizasyon, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından birçok ünlüyü bir araya getirirken, 19 kadın ve 20 erkek finalistin jüri karşısına çıktığı büyük heyecanlı bir mücadeleye sahne oldu. Peki, Taha Yiğit Tarakçı kimdir? SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi Taha Yiğit Tarakçı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde...

SAMMYVIT KLASS MODEL TÜRKİYE 2025 BİRİNCİSİ TAHA YİĞİT TARAKÇI KİMDİR?

Yarışmanın erkekler kategorisinde birinci olarak Taha Yiğit Tarakçı, kadınlarda ise Ece Çetin ipi göğüsledi. Ödül töreninde ikinciliği kadınlarda Hilal Aydın, erkeklerde Efe Soykan Okka kazanırken; üçüncülük kadınlarda Arya Altun ve erkeklerde Eren Kaya'nın oldu. Bu sonuçlarla Taha Yiğit Tarakçı, Türkiye'nin en prestijli genç model yarışmalarından biri olan Klass Model Türkiye'de erkekler birinciliğini elde etmiş oldu.

Organizasyonun jüri başkanlığını, Türkiye'nin en çok okunan cemiyet ve magazin dergisi Klass Magazin'in kurucusu Muammer Kapucuoğlu üstlenirken; Sami Topbaş, Melec Çakmak, Kumru Köseler ve Murat Tavman gibi sektörün önde gelen isimleri jüri kadrosunda yer aldı. Yarışmanın sahne şovları ve kırmızı halı geçidi ise konuklardan tam not aldı.

TAHA YİĞİT TARAKÇI KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla Taha Yiğit Tarakçı henüz genç yaşlarda kariyerine hızlı bir başlangıç yapmış bir isim olarak öne çıkıyor. Ancak yaşı hakkında net bir veri bulunmuyor.

TAHA YİĞİT TARAKÇI NERELİ?

Taha Yiğit Tarakçı'nın kökeni ve memleketi hakkında net bir veri bulunmuyor.

TAHA YİĞİT TARAKÇI NE İŞ YAPIYOR?

Taha Yiğit Tarakçı, modellik ve sahne performanslarıyla tanınan bir genç yetenek olarak kariyerini şekillendiriyor. SammyVit Klass Model Türkiye 2025 birincisi olarak, podyum, reklam ve televizyon projelerinde yer alma fırsatını elde eden Tarakçı, ilerleyen yıllarda sinema ve televizyon dünyasında da adından söz ettirmeyi planlıyor. Yarışma boyunca kazandığı birincilik, onu sadece modellik camiasında değil, sosyal yaşam ve medya dünyasında da yeni yıldız olarak konumlandırdı.

SAMMYVİT KLASS MODEL TÜRKİYE 2025'İN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI

Yer: Swissotel The Bosphorus İstanbul

Sponsor: SammyVit

Jüri Başkanı: Muammer Kapucuoğlu

Kadınlar Birincisi: Ece Çetin

Erkekler Birincisi: Taha Yiğit Tarakçı

Kadınlar İkincisi: Hilal Aydın

Erkekler İkincisi: Efe Soykan Okka

Kadınlar Üçüncüsü: Arya Altun

Erkekler Üçüncüsü: Eren Kaya

Mansiyon ödüllerinde ise Klass Photomodel, Klass Catwalk, Klass Physics, Klass Face ve Klass Smile gibi farklı kategorilerde genç yetenekler ödüllendirildi.