Necati Cumalı'nın klasikleşen eseri Susuz Yaz, yıllar sonra dizi uyarlamasıyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı projenin çekimleri Adana'da sürerken, oyuncu kadrosuna dahil olan yeni isimlerle birlikte yapımın karakterleri de netleşmeye devam ediyor. Peki, Susuz Yaz konusu ne? Susuz Yaz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var, senaristi kim? Detaylar...

SUSUZ YAZ KONUSU NE?

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz, bir köyde su kaynağı nedeniyle karşı karşıya gelen iki kardeşin hikâyesini merkezine alıyor. Hikâyenin temelinde su paylaşımıyla birlikte mülkiyet, aile bağları ve aşk bulunuyor.

Dizi uyarlamasında hikâyenin 1970'li yıllarda geçmesi planlanıyor. Televizyon formatına uyarlanan yapımda karakterler arasındaki ilişkilerin daha geniş şekilde ele alınması hedefleniyor.

Hikâyenin merkezindeki iki kardeşten genç olan Osman karakterini Mert Ramazan Demir canlandırıyor. Osman'ın yakın arkadaşı Müslüm ise Meriç Rakalar tarafından oynanıyor. Müslüm, ilçedeki veteriner ve ziraat mühendislerine yardımcı olarak çalışıyor; dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanınıyor. Ayrıca Osman'ın okuma yazmayı öğrenmesine katkı sağlıyor.

Dizinin dikkat çeken karakterlerinden Hasan'a ise Batuhan Bozkurt Yüzgüleç hayat veriyor. Hasan, hikâyenin kötü karakteri olarak konumlanıyor. 1963 yapımı sinema filminde aynı karakteri Erol Taş canlandırmıştı.

SUSUZ YAZ DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Susuz Yaz dizisi oyuncu kadrosu, projeye katılan yeni isimlerle birlikte şekillenmeye devam ediyor. Dizinin başrollerini Mert Ramazan Demir ile Lizge Cömert paylaşıyor.

Mert Ramazan Demir, dizide hikâyedeki iki kardeşten daha genç olan Osman karakterini canlandırıyor. Lizge Cömert ise Osman'ın büyük aşkı Bahar karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Cömert, daha önce Kardeşlerim dizisindeki Süsen karakteriyle tanınmıştı.

Serpil Gül, dizide Beyaz karakterine hayat veriyor. Beyaz, Hasan ve Osman kardeşlerin annesi olarak hikâyede yer alıyor. Genç oyuncu Meriç Rakalar ise Osman'ın yakın arkadaşı Müslüm karakterini canlandırıyor. Rakalar'ın ardından kadroya dahil olan isimlerden biri de Batuhan Bozkurt Yüzgüleç oldu. Yüzgüleç, Hasan karakteriyle hikâyenin kötü karakterini oynuyor.

Son olarak Şebnem Bozoklu da Susuz Yaz kadrosuna dahil oldu. Bozoklu, dizide Resul'un eşi Döne karakterini canlandıracak. Döne; bağlama çalan, sevda türküleriyle büyümüş ve ihtiraslı bir kadın olarak tanımlanıyor. Karakterin hayatı boyunca aşk yaşamamış olması da hikâyedeki özellikleri arasında yer alıyor.

Böylece dizinin oyuncu kadrosunda Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert, Serpil Gül, Meriç Rakalar, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Şebnem Bozoklu gibi isimler yer alıyor.

SUSUZ YAZ'IN SİNEMA TARİHİNDEKİ YERİ

Susuz Yaz, televizyon uyarlamasından önce sinema tarihindeki yeriyle dikkat çeken bir eser olarak biliniyor. Necati Cumalı'nın eserinden uyarlanan film, 1963 yılında Metin Erksan tarafından sinemaya aktarıldı.

Filmin başrollerini Erol Taş, Hülya Koçyiğit ve Ulvi Doğan paylaştı. Yapım, 1964 yılında Berlin'de Altın Ayı ödülünü kazanarak bu ödülü alan ilk Türk yapımı oldu.

1963 tarihli sinema uyarlamasında da hikâyenin merkezinde bir köydeki su kaynağı nedeniyle yaşanan anlaşmazlık bulunuyordu. Mülkiyet, aile bağları ve aşk, filmin temel unsurları arasında yer aldı.

Yeni dizi uyarlaması ise bu bilinen hikâyeyi televizyon formatına taşıyor. Projenin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan otururken senaryoyu Sema Ergenekon kaleme alıyor. Ay Yapım imzalı dizinin çekimleri Adana'da gerçekleştiriliyor.

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SUSUZ YAZ DİZİSİNDE DÖNE KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR?

Susuz Yaz dizisinin kadrosuna son olarak Şebnem Bozoklu katıldı. Deneyimli oyuncu, dizide Resul'un eşi Döne karakterine hayat verecek.

Döne karakteri; bağlama çalan, sevda türküleriyle büyümüş, ihtiraslı bir kadın olarak tanımlanıyor. Hayatı boyunca aşk yaşamamış olan Döne'nin karakter özellikleri, dizinin kadrosuna eklenen yeni isimle birlikte dikkat çekiyor.

Bozoklu'nun projeye dahil olmasıyla birlikte Susuz Yaz dizisi oyuncu kadrosu bir isim daha genişlemiş oldu.

SUSUZ YAZ DİZİSİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Susuz Yaz dizisinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan bulunuyor. Dizinin senaryosunu ise Sema Ergenekon kaleme alıyor.

Ay Yapım tarafından hazırlanan proje Adana'da çekiliyor. Televizyon uyarlamasında Necati Cumalı'nın eserinin temel hikâyesi korunurken, karakterlerin ilişkilerinin dizi formatına uygun biçimde genişletilmesi planlanıyor.

Böylece Susuz Yaz, Necati Cumalı'nın eserinin daha önce sinemaya taşınmasının ardından bu kez televizyon dizisi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.