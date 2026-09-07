1964 yılında Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı kazanarak Türk sinemasında önemli bir yere yerleşen Susuz Yaz, aynı zamanda Türkiye’de festival yolculuğu öncesinde yaşanan tartışmalarla da gündeme geldi. Filmin hangi gerekçeyle Türkiye’yi temsil etmesinin uygun görülmediği ve hangi eserden sinemaya uyarlandığı merak ediliyor. Peki, Susuz Yaz filmi neden yasaklandı? Susuz Yaz filmi uyarlama mı, kimin eseri? Detaylar...

SUSUZ YAZ FİLMİ NEDEN YASAKLANDI?

Verilen bilgilere göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan komite, Susuz Yaz filminin Türkiye’yi uluslararası bir festivalde temsil etmemesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine filmin yapımcısı ve oyuncusu Ulvi Doğan, söz konusu kararı kabul etmeyerek filmi Berlin Film Festivali seçmelerine gönderdi.

Film, bu seçmeyi geçerek 26 Haziran-7 Temmuz 1964 tarihleri arasında düzenlenen Berlin Film Festivali'nde yarıştı. Festivalde Metin Erksan'ın yönettiği Susuz Yaz, Altın Ayı ödülünü kazanarak Türkiye sineması açısından tarihi bir başarı elde etti. Akademik kaynaklar filmin 1964 Berlin Film Festivali'nde büyük ödül olan Altın Ayı'yı kazandığını doğruluyor.

SUSUZ YAZ FİLMİ UYARLAMA MI, KİMİN ESERİ?

Susuz Yaz bir uyarlamadır. Film, yazar Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden sinemaya aktarıldı. Cumalı'nın Susuz Yaz adlı hikâyesi 1962 yılında yayımlandı; Metin Erksan ise bu eseri senaryoya uyarlayarak 1963 yılında filmi çekti.

Filmin senaryo ve yönetmenliği Metin Erksan tarafından üstlenildi. Eserin sinemaya aktarılmasıyla ortaya çıkan film, 1964 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı kazanarak uluslararası alanda büyük bir başarıya ulaştı.

Festivalde Susuz Yaz, Claude Lelouch, Carlos Saura, Satyajit Ray, Karel Reisz, Shohei İmamura, Sidney Lumet ve Luigi Comencini gibi dönemin öne çıkan yönetmenlerinin filmleriyle aynı yarışmada yer aldı. Filmin Altın Ayı kazanması, Türk sineması açısından uluslararası ölçekte önemli bir dönüm noktası oldu.