Survivor Yunanistan'da kaza olayı nedir, kimin bacağı kesildi, neden?

Survivor Yunanistan setinde yaşandığı öne sürülen kaza olayı, yarışma takipçileri arasında büyük merak uyandırdı. Yarışma sırasında meydana geldiği iddia edilen talihsiz olay sonrası “Kim yaralandı, bacağı kesilen yarışmacı var mı ve olay nasıl oldu?” soruları gündeme taşındı. Sosyal medyada hızla yayılan iddiaların ardından gözler yapım ekibinden gelecek resmi açıklamalara çevrilirken, yaşananlara ilişkin detaylar araştırılmaya devam ediyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SURVİVOR YUNANİSTAN KAZA OLAYI NEDİR?

Survivor Yunanistan yarışmasında korkutan bir kaza yaşandı. Yarışmacı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde zıpkınla balık avladığı sırada sürat teknesinin çarpması sonucu bacağının kesildiği ve ağır yaralandığı ifade edildi. Kaza sonrası SKAI kanalı program yayınını süresiz olarak askıya aldı.

SURVİVOR YUNANİSTAN'DA NE OLDU?

Yunan basınında yer alan haberlere göre kaza, Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. Survivor yarışmacısı Stavros Floros’un yarışma çekimleri dışında bulunduğu sırada turistik bir teknenin çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından yapım ekibinin hızla müdahale ettiği ve Floros’a olay yerinde ilk yardım yapıldığı öğrenildi. Yarışmacı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAYIN DURDURULDU MU?

Survivor’daki kazayla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yaralıya yardım sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için hızlıca harekete geçilmiştir. Olayın nedenleri ve tüm koşullarının netleştirilmesi amacıyla yetkili liman makamları tarafından soruşturma sürdürülmektedir. Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapım şirketi, olayın nedenine ilişkin yetkili liman makamları tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısı da yapıldı.

Yarışmacının sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.