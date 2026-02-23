Survivor Türkiye yeni bölüm fragmanı izle: 23 Şubat Survivor'un bu akşamki fragmanı yayınlandı mı, nereden izlenir?

Survivor Türkiye'de tansiyon her geçen gün yükselirken, 23 Şubat akşamı ekrana gelecek yeni bölüm öncesinde izleyiciler fragman araştırmasına başladı. Ada konseyinde yaşanacaklar, dokunulmazlık mücadelesi ve olası eleme gelişmeleri şimdiden büyük merak uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor, hafta içi her gün ekranlara gelmektedir. Program, pazartesiden cumaya kadar izleyiciyle buluşmaktadır.

SURVİVOR SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Survivor, TV8 ekranlarında saat 20.00'de yayınlanmaktadır.

BARIŞ MURAT YAĞCI SURVIVOR'A GERİ Mİ DÖNDÜ?

Survivor Türkiye yarışmasında diskalifiye edilen Barış Murat Yağcı, test sürecinin ardından yeniden Dominik'e dönerek yarışmaya katıldı. Fragmanda gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, "Allah buraya dönmemi nasip etti. Bir süre burada olamadım özür dilerim" ifadelerini kullandı. Bu sözler, yarışmaya resmen geri döndüğünü gösterdi.

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye'de 22 Şubat 2026 akşamı ekrana gelen bölümde eleme heyecanı yaşandı. Engincan ile Eren arasında oynanan eleme düellosunun ardından kazanan isim Engincan oldu. Bu sonuçla birlikte Eren, kader konseyi sonrası adaya veda eden yarışmacı oldu.