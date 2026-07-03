Sürgünler nerede çekildi, TRT 1 Sürgünler dizisi çekimleri hangi cezaevinde yapıldı?

Yayınlandığı günden bu yana hikâyesi kadar doğal çekim alanlarıyla da konuşulan Sürgünler dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Özellikle "Sürgünler nerede çekildi, TRT 1 Sürgünler dizisi hangi cezaevinde çekildi?" sorularına yanıt arayan izleyiciler, dizinin kullanılan tarihî mekânları araştırıyor. İşte Sürgünler dizisinin çekim yerleri ve cezaevi sahneleri hakkında bilinenler.

SÜRGÜNLER DİZİ Mİ, SİNEMA FİLMİ Mİ?

Sürgünler, sinema filmi değil, dijital platform için hazırlanan bir televizyon dizisidir. Dönem draması türündeki yapım, tek bir film olarak değil, bölümler halinde yayınlanacak şekilde hazırlandı. Güçlü hikâyesi ve tarihi atmosferiyle dikkat çeken dizi, izleyiciyi İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor.

SÜRGÜNLER KAÇ BÖLÜM?

Sürgünler, toplam 10 bölümden oluşuyor. Mini dizi formatında hazırlanan yapım, tek sezonluk hikâyesiyle başlayıp final yapacak şekilde planlandı.

SÜRGÜNLER KONUSU NE?

Sürgünler, Fransa'da eğitimini tamamladıktan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla memleketine dönen Halil'in dramatik yaşam mücadelesini konu alıyor. Büyük bir aşiretin varisi olan Halil, geleceğe dair planlar yaparken kurulan bir komployla suçlanıyor ve Sinop Cezaevi'ne sürgün ediliyor.

Cezaevinde hayatta kalma mücadelesi veren Halil'in en büyük destekçisi idealist doktor Meryem olurken, cezaevi müdürü Vural ise onun önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor. Dizi; adalet, umut, ihanet ve mücadele temalarını etkileyici bir dönem hikâyesiyle ekrana taşıyor.

SÜRGÜNLER GERÇEK Mİ, YAŞANMIŞ HİKÂYE Mİ?

Sürgünler dizisi, doğrudan gerçek bir kişinin yaşam öyküsünü anlatan biyografik bir yapım değildir. Dizideki karakterler ve olaylar birebir yaşanmış gerçek olaylara dayanmıyor.

Bununla birlikte senaryo, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin toplumsal ve siyasi atmosferinden ilham alınarak oluşturuldu. Dönemin cezaevi koşulları, sürgün uygulamaları, bürokratik baskılar ve sosyal yaşam gibi birçok unsur, tarihi gerçeklerden esinlenerek kurgu hikâyeye dahil edildi.

DİZİDEKİ OLAYLAR GERÇEK HAYATTAN İZLER TAŞIYOR MU?

Halil'in yaşadıkları tamamen kurgu olsa da dizide yer verilen sürgün uygulamaları, cezaevi yaşamı, aşiret ilişkileri ve bürokratik kumpaslar, Türkiye'nin farklı dönemlerinde yaşanan toplumsal olaylardan izler taşıyor. Bu nedenle Sürgünler, gerçek tarihi atmosferi kurgu karakterlerle bir araya getiren bir dönem dizisi olarak öne çıkıyor.

SÜRGÜNLER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Sürgünler dizisinin çekimleri, Edirne'de bulunan tarihi eski kapalı cezaevinde gerçekleştirildi. Dizide Sinop Cezaevi'ni yansıtan sahneler ise tarihi dokuya uygun olarak hazırlanan mekânlarda çekildi. Yapımın çekim tercihleri, dizinin dönem atmosferini daha gerçekçi şekilde yansıtmasına katkı sağladı.