Dram ve dönem türünü bir araya getiren Sürgünler, güçlü karakterleri ve etkileyici senaryosuyla izleyicilerden ilgi görüyor. Diziyi izlemeyi düşünen birçok kişi ise "Sürgünler konusu ne, neyi anlatıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Sürgünler dizisinin hikâyesi, ana karakterleri ve anlatmak istediği olaylar hakkında bilinmesi gerekenler.

SÜRGÜNLER KONUSU NE?

Sürgünler, Fransa'da eğitimini tamamladıktan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla memleketine dönen Halil'in dramatik yaşam mücadelesini konu alıyor. Büyük bir aşiretin varisi olan Halil, geleceğe dair planlar yaparken kurulan bir komployla suçlanıyor ve Sinop Cezaevi'ne sürgün ediliyor.

Cezaevinde hayatta kalma mücadelesi veren Halil'in en büyük destekçisi idealist doktor Meryem olurken, cezaevi müdürü Vural ise onun önündeki en büyük engellerden biri haline geliyor. Dizi; adalet, umut, ihanet ve mücadele temalarını etkileyici bir dönem hikâyesiyle ekrana taşıyor.