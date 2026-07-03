İzleyicilerin gündemindeki yapımlardan biri olan Sürgünler, yayın formatı ve bölüm sayısıyla dikkat çekiyor. "Sürgünler dizi mi, sinema filmi mi, Sürgünler toplam kaç bölüm?" sorularına yanıt arayanlar için yapımın türü, yayın süreci ve bölüm bilgilerini derledik. İşte Sürgünler hakkında bilinmesi gerekenler.

SÜRGÜNLER DİZİ Mİ, SİNEMA FİLMİ Mİ?

Son dönemde izleyicilerin merak ettiği yapımlar arasında yer alan Sürgünler, yayın formatı ve hikâyesiyle dikkat çekiyor. "Sürgünler dizi mi, sinema filmi mi?" ve "Sürgünler toplam kaç bölüm?" soruları ise internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte Sürgünler dizisine dair merak edilen tüm ayrıntılar...

Sürgünler, sinema filmi değil, televizyon dizisidir. Dramatik hikâyesiyle öne çıkan yapım, tek bir film olarak değil, bölümler halinde izleyiciyle buluşacak şekilde hazırlanmıştır.

SÜRGÜNLER KAÇ BÖLÜM?

Sürgünler, toplam 10 bölümden oluşan bir dizi olarak planlandı. Sınırlı bölüm sayısıyla ekranlara gelen yapım, hikâyesini tek sezon içerisinde tamamlayan mini dizi formatında izleyicilerin karşısına çıkıyor.