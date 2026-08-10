Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman ve hangi gün oynanacak?

Süper Lig ne zaman başlıyor? Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için geri sayım sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan sezon takvimine göre Süper Lig'de yeni sezon 14 Ağustos 2026 Cuma günü başlayacak. İlk hafta karşılaşmaları ise 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde futbolseverlerle buluşacak. Peki, 2026-2027 Süper Lig ilk hafta maçları ne zaman ve hangi gün oynanacak? Detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlayacak. Sezonun ilk maçında Galatasaray, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen programa göre Süper Lig'in ilk haftası dört güne yayıldı. İlk hafta müsabakaları 14 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 17 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Samsunspor-Göztepe karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Sezonun açılış mücadelesi olan Galatasaray-Çorum FK karşılaşması 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak.

2026-2027 SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ GÜN OYNANACAK?

2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. İlk haftada toplam 9 karşılaşma futbolseverlerin karşısına çıkacak.

Haftanın ilk karşılaşması 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanırken, 15 Ağustos Cumartesi günü dört mücadele gerçekleştirilecek. 16 Ağustos Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. İlk hafta programı ise 17 Ağustos Pazartesi günü Samsunspor-Göztepe maçıyla tamamlanacak.

14 AĞUSTOS CUMA

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk karşılaşması 14 Ağustos Cuma günü oynanacak.

21.30 Galatasaray - Çorum FK

Sezonun açılış maçında Galatasaray ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. Böylece 2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk düdüğü bu karşılaşmada çalacak.

15 AĞUSTOS CUMARTESİ

İlk haftanın ikinci gününde dört karşılaşma oynanacak. Cumartesi gününün programında Kasımpaşa-Trabzonspor, Konyaspor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadeleleri bulunuyor.

19.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

19.00 Konyaspor - Çaykur Rizespor

21.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

21.30 Gençlerbirliği - Fenerbahçe

16 AĞUSTOS PAZAR

Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Pazar gününün programında İstanbul Başakşehir-Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK ve Beşiktaş-Eyüpspor maçları yer alıyor.

19.00 İstanbul Başakşehir - Kocaelispor

21.30 Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK

21.30 Beşiktaş - Eyüpspor

17 AĞUSTOS PAZARTESİ

2026-2027 Süper Lig sezonunun ilk hafta programı 17 Ağustos Pazartesi günü oynanacak tek karşılaşmayla tamamlanacak.

21.30 Samsunspor - Göztepe

Samsunspor ile Göztepe arasındaki mücadele, ilk haftanın son karşılaşması olacak.