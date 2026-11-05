Sunderland Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda, Sunderland Dinamo Zagreb nereden CANLI izlenir?

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Sunderland, iç saha avantajını kullanarak Dinamo Zagreb karşısında 3 puan hedefliyor. Hırvat ekibi ise zorlu İngiltere deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak. Mücadele, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Sunderland Dinamo Zagreb maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı stadyum bilgisi.

SUNDERLAND DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

Sunderland Dinamo Zagreb maçı, tabii Spor 3 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. tabii Spor 3'ün yayınına yalnızca internet üzerinden erişilebiliyor. Karşılaşma için Digiturk, D-Smart, Tivibu ya da benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

SUNDERLAND DİNAMO ZAGREB NEREDEN CANLI İZLENİR?

Sunderland Dinamo Zagreb maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden tabii Spor 3 kanalında takip edebilecek. Yayın bağlantısı ve akışında değişiklik olabileceği için izleyicilerin maç öncesinde resmi yayıncının duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.

SUNDERLAND DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN?

Sunderland Dinamo Zagreb maçı yarın, 5 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

SUNDERLAND DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?

Sunderland Dinamo Zagreb maçı, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren tabii Spor 3 üzerinden canlı takip edebilecek.

SUNDERLAND DİNAMO ZAGREB MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sunderland ile Dinamo Zagreb arasındaki karşılaşma, İngiltere'nin Sunderland kentindeki Stadium of Light'ta oynanacak. Ev sahibi Sunderland, taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak.