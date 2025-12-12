Sultan Nur Ulu kimdir? Sultan Nur Ulu Güllü'nün neyi oluyor?

Güllü'nün hayatını kaybettiği geceye dair ortaya atılan iddialar, dikkatleri Sultan Nur Ulu'ya çevirdi. Söz konusu gece, Güllü ve kızıyla birlikte aynı odada bulunduğu belirtilen Ulu'nun, polis sorgusunda cinayeti itiraf ettiği iddiası gündeme geldi. Bu iddialar sonrasında Sultan Nur Ulu'nun kim olduğu ve Güllü ile olan ilişkisi araştırılmaya başlandı.

SULTAN NUR ULU NE DEDİ?

Arabesk ve fantezi müziğin tanınmış isimlerinden Güllü'nün, 26 Eylül tarihinde Yalova'daki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi.

İddialara göre, olayın yaşandığı gece Güllü ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun, emniyette verdiği ifadede cinayeti kabul ettiği öne sürüldü. Bu ifade, soruşturmanın seyrini değiştiren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltında bulunan Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun, akşam saatlerinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesinin beklendiği belirtildi.

ÇELİŞKİLİ İDDİALAR

Ortaya atılan iddialara göre Sultan Nur Ulu, Güllü'nün kızı tarafından itildiğini ileri sürdü. Ancak Tuğyan Ülkem Gülter'in bu suçlamayı kabul etmediği ve iddiaları reddettiği ifade ediliyor.

GÖZALTI SAYISI ARTTI, DOSYAYA GİZLİLİK KARARI

Gülter ve Ulu'nun, salı akşamı "kasten öldürme" şüphesiyle İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında, şüphelileri Yalova'dan İstanbul'a götüren araç sürücüsü ile İstanbul'da konakladıkları evin sahibi de gözaltına alındı. Soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verildiği bildirildi.

SULTAN NUR ULU KİMDİR?

Sultan Nur Ulu, Güllü'nün kızının arkadaşıdır.

Ulu, olay sonrası tanık olarak savcılığa ifade veren isimlerin başında yer alıyor.

Güllü ve Tuğyan Ülkem Gülter