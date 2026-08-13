Süleymancıların şirketleri hangileri? Süleymancılara yönelik soruşturmada hangi şirketlere operasyon düzenlendi?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Süleymancıların lideri olarak bilinen Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda Alihan Kuriş dahil 30 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen şirketlere ilişkin tespitler de dosyaya girdi. Yapılan çalışmalarda 32 şirket belirlendi. Peki, Süleymancılar'ın şirketleri hangileri? Süleymancılara yönelik soruşturmada hangi şirketlere operasyon düzenlendi? Detaylar...

ALİHAN KURİŞ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 49 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı belirtilen çıkar amaçlı suç örgütü hakkında; "suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında bir bölümünün yurt dışında olduğu belirlenen toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bununla birlikte şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Operasyon kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

ŞİRKETLER YURDUN FARKLI İLLERİNDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Arama ve el koyma kararı verilen 33 şirketin isimleri de belli oldu. Şirketlerin kayıtlı ve faaliyet gösterdikleri adresler üzerinde yapılan incelemelerde, 14 şirketin İstanbul'da, 14 şirketin Sakarya'da bulunduğu belirlendi. Diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, aralarındaki ticari ilişkiler, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı biçimde inceleniyor.

ÇOK SAYIDA ŞİRKETİN AYNI ADRESLERİ KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, farklı ticari unvanlara ve farklı faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı ya da birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi.

İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirlendi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'nda bulunan bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu görüldü.

Sakarya'da özellikle şu adreslerin birden fazla şirket tarafından ortak şekilde kullanıldığı tespit edildi:

Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12

Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4

Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410

Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1

İstanbul'da ise Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı belirlendi.

Söz konusu adres birlikteliklerinin yanı sıra şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı da soruşturma kapsamında araştırılıyor.

İNŞAAT, GIDA, TURİZM, TEKSTİL VE KUYUMCULUK GİBİ ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET

Soruşturma kapsamına alınan şirketlerin faaliyet alanlarının geniş bir yelpazeye yayıldığı belirlendi.

Şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

AYAKKABI DÜNYASI VE ARMİNE DE LİSTEDE

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin aynı adresleri kullanması, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşması ve aralarındaki olası mali bağlantılar soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında şirketlerin isim isim tam listesi de ortaya çıktı. Listede Türkiye'de tanınan ayakkabı markalarından Ayakkabı Dünyası ile başörtüsü markası Armine de bulunuyor.

İŞTE SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:

ELF Yapı Anonim Şirketi

Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi

Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

ŞİRKETLERE İLİŞKİN ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin suç örgütü içerisindeki konumlarının, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemlerin, ortak adres ve bağlantıların yanı sıra gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şirketler hakkında gerçekleştirilecek hukuki değerlendirmelerin ise soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacağı belirtildi.