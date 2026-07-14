Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi SON DAKİKA! (TÜM MADDELER) 18 yaş altı ne kadar ceza verilecek? Kaç yaşındaki çocuklar müebbet cezası alacak?

Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, suça sürüklenen çocuklara (SSÇ) yönelik hazırlanan kanun teklifine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan teklif, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik koruyucu tedbirlerin yanı sıra ağır suçlara ilişkin ceza hükümlerinde de değişiklikler içeriyor. Toplam 18 maddeden oluşan ve 7 farklı kanunda düzenleme öngören teklif kapsamında özellikle kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında uygulanacak ceza hükümleri yeniden şekillendiriliyor. Peki, 18 yaş altı en fazla ne kadar ceza alacak, müebbet hapis cezası alacak mı? Detaylar...

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK DÜZENLEMESİ SON DAKİKA!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın paylaştığı bilgilere göre hazırlanan teklif, TBMM bünyesinde kurulan ve çocukların suça sürüklenmesine neden olan etkenleri inceleyen Meclis Araştırması Komisyonu'nun hazırladığı rapordan yararlanılarak oluşturuldu.

Usta, teklifin çocukların korunması, suçun önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, infaz adaletinin güçlendirilmesi ve çocukların daha etkin rehabilite edilmesi amacıyla hazırlandığını ifade etti.

Teklife göre;

Toplam 7 farklı kanunda değişiklik veya yeni düzenleme öngörülüyor.

Teklif 18 maddeden oluşuyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında değişiklik yapılarak çocuklara yönelik hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılıyor.

Çocuk hükümlülerin infaz sistemine ilişkin yeni düzenlemeler getiriliyor.

Tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırının 18'den 15'e düşürülmesi öngörülüyor.

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlaline ilişkin yaptırımlar ağırlaştırılıyor.

Leyla Şahin Usta açıklamasında, son yıllarda çocukların karıştığı ağır şiddet olaylarının arttığını, suç işleme yaşının düştüğünü ve çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Ceza indirimi konusunda yeni düzenleme

Teklif kapsamında özellikle kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında hâkime yeni bir takdir yetkisi tanınıyor.

Usta'nın açıklamasına göre;

Kusurun ağırlığı,

Güdülen amaç,

Suçun işleniş şekli,

Daha önce kasıtlı suçtan hapis cezası almış olma durumu

gibi kriterlerin bulunması halinde 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından hâkimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmaması öngörülüyor.

Çocuk infaz sisteminde değişiklik

Kanun teklifi yalnızca ceza hükümlerini değil infaz sürecini de kapsıyor.

Teklife göre çocuk hükümlüler cezalarının infazına doğrudan çocuk eğitim evlerinde başlamayacak. Öncelikle çocuk kapalı ceza infaz kurumunda infaza başlanacak. İyi hâlli olduklarının tespit edilmesi halinde daha sonra çocuk eğitim evlerine ayrılmaları mümkün olacak.

Tekerrür hükümlerinde yaş sınırı değişiyor

Düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise tekerrür hükümleri oldu.

Türk Ceza Kanunu'nda tekerrür hükümlerinin uygulanma yaş sınırının 18'den 15'e düşürülmesi öngörülüyor. Açıklamada bunun amacının özellikle suç örgütlerinin 15-18 yaş grubundaki çocukları suçta kullanmasının önüne geçmek ve caydırıcılığı artırmak olduğu belirtildi.

Aile hukukuna ilişkin yaptırımlar da artırılıyor

Teklif kapsamında aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlaline ilişkin cezaların alt ve üst sınırları da artırılıyor.

Ayrıca aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali nedeniyle çocuğun kasten öldürme veya neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunu işlemesi halinde ebeveynlere bu suç kapsamında verilecek cezanın yarısından iki katına kadar artırılabilmesine yönelik düzenleme de teklif metninde yer alıyor.

18 YAŞ ALTI EN FAZLA NE KADAR CEZA ALACAK?

Kanun teklifine ilişkin yapılan resmi açıklamaya göre, 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından önemli bir değişiklik öngörülüyor.

Buna göre;

Kasten öldürme veya neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarının işlenmesi,

Kusurun ağırlığı,

Güdülen amaç,

Suçun işleniş şekli,

Daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm edilmiş olma gibi şartların birlikte değerlendirilmesi halinde,

hâkimin takdir yetkisi kapsamında ceza indirimi uygulanmaması mümkün olabilecek.

Leyla Şahin Usta'nın açıklamasına göre bu şartların gerçekleşmesi halinde hâkimin takdiri doğrultusunda 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilmesini öngören düzenleme teklif kapsamında yer alıyor.

Ayrıca teklif kapsamında 12-15 yaş grubundaki çocuklar bakımından da belirli şartların bulunması halinde hâkime daha sınırlı ceza indirimi uygulayabilme yetkisi verilmesi öngörülüyor.

15-18 YAŞ GRUBU MÜEBBET HAPİS CEZASI ALABİLECEK Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın açıklamasına göre kanun teklifi kapsamında, 15-18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklar için önemli bir düzenleme öngörülüyor. Buna göre; kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçlarında, kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli ve daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkûm edilmiş olma gibi şartların hâkim tarafından değerlendirilmesi halinde ceza indirimi uygulanmayabilecek.

Bu şartların gerçekleşmesi durumunda ve hâkimin takdir yetkisi doğrultusunda, 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilebilmesine yönelik düzenleme teklif kapsamında yer alıyor.

Öte yandan, kamuoyunda gündeme gelen "8 yaş altı müebbet hapis cezası alacak" yönündeki iddialara ilişkin, Leyla Şahin Usta'nın yaptığı açıklamalarda veya paylaşılan teklif detaylarında bu yaş grubuna yönelik böyle bir düzenleme yer almıyor.