Stuttgart Mönchengladbach maçı hangi kanalda, Stuttgart vs Mönchengladbach nereden CANLI izlenir?

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Stuttgart – Mönchengladbach maçı bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de Bundesliga’nın yayıncısı S Sport’un dijital platformu S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte Stuttgart – Mönchengladbach maçının saati, stadı ve yayın bilgileri.

STUTTGART MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ KANALDA?

Stuttgart ile Mönchengladbach arasındaki Bundesliga karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Azerbaycan’daki futbolseverler ise maçı Idman TV kanalından takip edebilecek.

STUTTGART MÖNCHENGLADBACH MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. S Sport Plus ücretli bir dijital platform olduğu için karşılaşma şifresiz olarak izlenemeyecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus aboneliğine sahip olması gerekiyor.

STUTTGART MÖNCHENGLADBACH MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, S Sport Plus’ın resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yayına ulaşabilecek. S Sport Plus’ın Digiturk, D-Smart, Tivibu veya benzeri televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmadığı için maç yalnızca internet üzerinden izlenebilecek. Akıllı televizyonlarda ise S Sport Plus uygulaması aracılığıyla yayın takip edilebiliyor.

STUTTGART MÖNCHENGLADBACH MAÇI HANGİ GÜN?

Stuttgart ile Mönchengladbach, bugün, 23 Ekim 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Almanya Bundesliga programında yer alıyor.

STUTTGART MÖNCHENGLADBACH MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30’da, Almanya yerel saatiyle ise 20.30’da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesinde fayda var.

STUTTGART MÖNCHENGLADBACH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Stuttgart’ın iç saha maçlarını oynadığı Mercedes-Benz Arena’da oynanacak. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde Mönchengladbach karşısında üç puan hedefliyor.

STUTTGART GALATASARAY’IN RAKİBİ

Stuttgart, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Galatasaray’ın rakibi olacak. İki takım, 3 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 20.45’te İstanbul’daki RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Bu nedenle Stuttgart’ın Mönchengladbach karşısındaki performansı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından da yakından takip edilecek.

MÖNCHENGLADBACH HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Borussia Mönchengladbach, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Mönchengladbach kentinin futbol takımı ve Bundesliga’da mücadele ediyor. 1970’li yıllarda beş kez Almanya şampiyonu olan kulüp, Alman futbolunun köklü takımları arasında yer alıyor.

İZİNSİZ YAYINLARA DİKKAT

Maç saatlerinde sosyal medyada paylaşılan “canlı izle” bağlantıları, çoğunlukla izinsiz yayın yapan sitelere yönlendiriyor. Bu siteler zararlı yazılım ve kişisel veri hırsızlığı gibi ciddi riskler taşıyor. Karşılaşmanın yalnızca resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden izlenmesi öneriliyor.