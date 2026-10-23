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Hürmüz Boğazı'nda iki süper tanker mayına çarpıp patladı! Gemiler hareket edemiyor

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Hürmüz Boğazı'nda iki süper tanker mayına çarpıp patladı! Gemiler hareket edemiyor
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, toplamda 4 milyon 500 bin varilden fazla petrol taşıma kapasitesine sahip iki süper tankerin Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "izin verilmeyen" rotadan geçmeye çalışırken deniz mayınına çarptığını ve patlama meydana geldiğini duyurdu. Motor kısmı büyük hasar gören tankerlerin hareket edemediği, personelin gemileri terk ettiği bildirildi.

  • İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde iki süper petrol tankerinin deniz mayınına çarpıp patladığını duyurdu.
  • Toplam 4 milyon 500 bin varilden fazla petrol taşıma kapasitesine sahip tankerler, izin verilmeyen rotadan geçmeye çalışırken mayına çarptı; patlama sonrası gemi personeli gemileri terk etti.
  • Patlamada gemilerin motor kısmında büyük hasar oluştu ve gemiler hareket edemiyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde "iki süper tankerin" deniz mayınına çarptığını ve ardından patlama meydana geldiğini duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, toplamda 4 milyon 500 bin varilden fazla petrol taşıma kapasitesine sahip iki süper petrol tankerinin sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

PERSONEL GEMİLERİ TERK ETTİ

Tankerlerin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki "izin verilmeyen" rotadan geçmeye çalıştığı sırada mayına çarptığı ve patlama meydana geldiği ifade edilirken, gemi personelinin patlamanın ardından gemileri terk ettiği açıklandı.

Açıklamada ayrıca, patlama sonrası gemilerin motor kısmında büyük hasar meydana geldiği ve gemilerin hareket edemediği vurgulanırken, mayına çarpan gemilerin görüntüleri de devlet televizyonunda yayımlandı.

BOĞAZ TEMMUZDAN BERİ KAPALI

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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Kaynak: AA
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