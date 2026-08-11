Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, Sturm Graz Fenerbahçe muhtemel 11'ler açıklandı mı?

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki kritik sınavı öncesinde gözler Sturm Graz karşılaşmasına çevrildi. “Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda?” sorusuna yanıt arayan taraftarlar, mücadelenin ne zaman başlayacağını ve iki takımın sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'leri de araştırıyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki Uefa Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesi için heyecan devam ediyor. Futbolseverler, “Sturm Graz Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?” sorularına yanıt ararken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve maçın oynanacağı stat da merak ediliyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında yoluna devam etmek için Sturm Graz karşısında önemli bir sınava çıkacak. Sturm Graz-Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Merkur-Arena Stadyumu'nda oynanacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme karşılaşması S Sport Plus ve TV100 ekranlarından takip edilebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler S Sport Plus platformunu kullanabilecek.

TV100 ise karşılaşmayı televizyon ekranlarından şifresiz olarak yayınlayacak.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI S SPORT PLUS'TA NASIL İZLENİR?

Sturm Graz-Fenerbahçe maçını S Sport Plus üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, karşılaşmayı internet platformu üzerinden izleyebilecek. S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak yayın hizmeti sunuyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI TV100 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı TV100 üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler için kanalın platform bilgileri de araştırılıyor. TV100; Digiturk 37, D-Smart 37, Kablo TV 37, Tivibu 47 ve Turkcell TV+ 37. kanallardan izlenebiliyor.

TV100 ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebiliyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin merak ettiği Sturm Graz-Fenerbahçe maçı 11 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme kapsamında gerçekleştirilecek karşılaşma, iki takım açısından da Avrupa kupalarındaki yolculukları bakımından önem taşıyor.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasındaki mücadele saat 21.30'da başlayacak. Maç öncesinde takımların sahaya çıkacak kadroları ve teknik direktörlerin tercihleri futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

STURM GRAZ FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sturm Graz-Fenerbahçe karşılaşmasına Avusturya ev sahipliği yapacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme mücadelesi, Graz kentindeki Merkur-Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma öncesinde gözler hem yayın bilgilerine hem de iki takımın sahaya çıkması beklenen kadrolarına çevrildi. Fenerbahçe'nin Avrupa arenasındaki kritik mücadelesi, 11 Ağustos Salı akşamı saat 21.30'da başlayacak.

Fenerbahçe muhtemel 11: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca