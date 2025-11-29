Stranger Things 5. sezon 1. bölüm izle! (Full izle)

Stranger Things'in 5. sezonu için yayın takvimi ve bölüm süreleri resmen netleşti. Netflix aboneleri yeni sezonun ilk dört bölümüne kasım ayı sonunda erişebilecek.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 1. BÖLÜM İZLE

Stranger Things 5. sezonun ilk bölümü "The Crawl" başlığını taşıyor ve 1 saat 8 dakikalık süresiyle izleyicilere sunuluyor. Bölüm, sezonun ilk dört bölümüyle birlikte 27 Kasım 2025'te Türkiye saatiyle 04.00'te Netflix kataloğuna eklendi. Türkiye'deki kullanıcılar Netflix hesaplarına giriş yaptıktan sonra arama bölümüne dizinin adını yazarak sezonlara ulaşabiliyor. Platform ile uyumlu tüm cihazlarda bölümler, Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçenekleriyle izlenebiliyor.

STRANGER THİNGS 5. SEZON FULL İZLE

Dizi, Netflix'in dünya çapında bilinen orijinal yapımlarından biri olduğu için yalnızca platform üzerinden izlenebiliyor. Türkiye'de aboneliği bulunan kullanıcılar dizinin tüm sezonlarına tek ekrandan erişim sağlayabiliyor ve yeni sezon bölümleri yayınlandığı anda mevcut listeye otomatik olarak ekleniyor. Final sezonunun tüm bölümleri sekiz bölüm halinde planlandı ve bölüm süreleri 54 dakikadan 1 saat 58 dakikaya kadar değişiyor. Bu yapı sayesinde aboneler hem eski sezonları hem de yeni bölümleri diledikleri dil seçenekleriyle görüntüleyebiliyor.

STRANGER THİNGS 5. SEZON 5. 6. 7. BÖLÜM İZLE, NEREDEN İZLENİR?

Final sezonunun orta bölümleri olan 5, 6 ve 7. bölümler 26 Aralık 2025'te Netflix üzerinden yayınlanacak. Bu bölümlerin süreleri sırasıyla 1 saat 43 dakika, 1 saat 41 dakika ve 1 saat 58 dakika olarak duyuruldu. İzleyiciler yayın günü itibarıyla Netflix arama bölümüne dizinin adını yazarak bu bölümlere ulaşabilecek. Orta bölümlerin ardından 8. ve son bölüm ise 1 Ocak 2026'da erişime açılarak sezonu tamamlayacak.