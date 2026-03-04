Hint Okyanusu'nda dengeleri sarsan bir gelişme yaşandı. İran donanmasına ait İran Donanması bünyesindeki 'IRIS Dena' adlı askeri gemi, Sri Lanka açıklarında denizaltı saldırısına uğradı. Olay, bölgesel gerilimin küresel ölçekte tırmandığı bir dönemde meydana geldi. Peki, Sri Lanka'da İran'a ait gemi IRIS Dena'ya düzenlenen saldırıda kaç kişi öldü, kaç kişi kayıp? Detaylar haberimizde.

SRI LANKA'DA İRAN'A AİT GEMİ IRIS DENA'YA DÜZENLENEN SALDIRIDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ KAYIP?

Sri Lanka hükümetinin açıkladığı bilgilere göre gemide yaklaşık 180 personel bulunuyordu. Olay sonrası yapılan ilk değerlendirmelerde:

En az 101 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

78 kişinin yaralandığı açıklandı.

30 denizcinin yaralı olarak kurtarıldığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Resmi makamlar tarafından ölü sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle mevcut bilgiler doğrultusunda kayıp sayısı 101 olarak duyurulmuş, yaralı sayısı ise 78 olarak kayıtlara geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, parlamentoda yaptığı konuşmada imdat çağrısının şafak vakti alındığını açıkladı. Geminin Sri Lanka'ya yakın sularda batmaya başladığı ve yardım talebinde bulunduğu bildirildi.

Sri Lanka hükümeti, çağrı üzerine:

Sri Lanka Donanması unsurlarını,

Hava kuvvetlerine ait arama-kurtarma ekiplerini

bölgeye sevk ettiğini duyurdu.

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre gemi bir denizaltı tarafından vuruldu. Ancak saldırının hangi ülke ya da yapı tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

SALDIRININ ZAMANLAMASI: BÖLGESEL SAVAŞIN GÖLGESİNDE

Saldırı, İsrail ile İran arasında tırmanan askeri gerilim sürecinde gerçekleşti. İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve "Aslan Kükremesi" olarak adlandırdığı operasyonun ardından ABD de sürece dahil oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin "Epik Öfke" adı verilen harekâta katıldığını açıkladı ve operasyonun amacının İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

Bu süreçte:

İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD üslerine misilleme saldırıları düzenledi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün hedef alındı.

İran, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurdu.

Bu gelişmeler, petrol ve LNG fiyatlarında sert artışa neden oldu.

İRAN'DA ÜST DÜZEY KAYIPLAR VE SİYASİ BELİRSİZLİK

Çatışmalar sırasında İran'ın lideri Ali Hamaney ve Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musavi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ismin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hamaney'in ölümünün ardından geçici bir liderlik konseyi oluşturuldu. İran'da yeni lideri belirleme yetkisine sahip kurum olan Uzmanlar Meclisi'nin süreci yöneteceği bildirildi.

İran Kızılayı, 3 Mart itibarıyla ABD-İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 787'ye ulaştığını duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise altı askerinin öldüğünü açıkladı.