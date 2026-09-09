Sporting Lizbon'daki Quaresma kim, Eduardo Quaresma ve Ricardo Quaresma kardeş mi, akraba mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon formasıyla sahne alan Eduardo Quaresma’nın kim olduğu ve Ricardo Quaresma ile akrabalık ilişkisi araştırılıyor. Özellikle “Eduardo Quaresma ve Ricardo Quaresma kardeş mi?” sorusu futbolseverler tarafından merak edilirken, iki oyuncunun kardeş olmadığı, ancak aralarında uzak bir akrabalık bulunduğu belirtiliyor.

SPORTİNG LİZBON'DAKİ QUARESMA KİM, EDUARDO QUARESMA VE RİCARDO QUARESMA KARDEŞ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon formasıyla sahaya çıkan Quaresma, futbolseverlerin dikkatini çekti. Özellikle bir dönem Beşiktaş formasıyla Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Ricardo Quaresma ile aynı soyadı taşıması, “Sporting Lizbon'daki Quaresma kim?”, “Eduardo Quaresma ve Ricardo Quaresma kardeş mi?” sorularının gündeme gelmesine neden oldu. İşte Eduardo Quaresma'nın kariyeri ve Ricardo Quaresma ile arasındaki ilişkiye dair merak edilenler.

SPORTİNG LİZBON'DAKİ QUARESMA KİM?

Sporting Lizbon'daki Quaresma, tam adı Eduardo Filipe Quaresma Coimbra Simões olan Portekizli futbolcudur. 2002 doğumlu oyuncu, savunma hattında görev yapıyor. Sporting Lizbon altyapısında yetişen Eduardo Quaresma, genç yaşta A takım seviyesine yükselerek Portekiz futbolunun dikkat çeken savunmacılarından biri oldu.

Stoper mevkisinde oynayan Eduardo Quaresma, özellikle topu oyuna sokma becerisi, fizik gücü ve savunmadaki pozisyon bilgisiyle öne çıkıyor. Kariyerinin önemli bölümünü Sporting Lizbon çatısı altında geçiren oyuncu, farklı dönemlerde kiralık olarak başka takımlarda da forma giydi.

EDUARDO QUARESMA VE RİCARDO QUARESMA KARDEŞ Mİ?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında Eduardo Quaresma ile Ricardo Quaresma'nın kardeş olup olmadığı geliyor. İki futbolcu kardeş değildir. Aynı soyadını taşımaları nedeniyle aralarında doğrudan kardeşlik bağı olduğu düşünülse de Eduardo Quaresma ile Ricardo Quaresma farklı ailelerden geliyor.

Ricardo Quaresma, özellikle Beşiktaş'ta gösterdiği performansla Türkiye'de geniş bir taraftar kitlesinin sevgisini kazanmış, Portekiz futbolunun önemli kanat oyuncularından biri olarak kariyer yapmıştır. Eduardo Quaresma ise savunma oyuncusu olarak kariyerini sürdürmektedir.

EDUARDO QUARESMA KAÇ YAŞINDA?

Eduardo Quaresma, 2002 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Genç yaşta Sporting Lizbon altyapısına katılan futbolcu, kulübün genç takımlarında gösterdiği performansın ardından profesyonel seviyeye çıktı.

Yaşı itibarıyla kariyerinin henüz başlarında bulunan Eduardo Quaresma, Sporting Lizbon'un gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

RİCARDO QUARESMA KİMDİR?

Ricardo Quaresma, Portekiz futbolunun en tanınmış oyuncularından biridir. 1983 doğumlu futbolcu, kariyerinde Sporting Lizbon, Barcelona, Inter, Porto ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerin formasını giydi.

Özellikle Beşiktaş'ta geçirdiği dönemle Türk futbolseverlerin hafızasında özel bir yer edinen Quaresma, dış ayakla yaptığı ortalar ve kendine özgü çalımlarıyla tanındı. Portekiz Milli Takımı'nda da uzun yıllar forma giyen deneyimli oyuncu, EURO 2016'da şampiyonluk yaşayan kadronun önemli parçalarından biri oldu.

EDUARDO QUARESMA İLE RİCARDO QUARESMA'NIN AKRABALIĞI VAR MI?

Eduardo Quaresma ve Ricardo Quaresma'nın kardeş olmadığı kesin olsa da aynı soyadını taşımaları zaman zaman akrabalık iddialarının ortaya çıkmasına yol açıyor. Ancak iki futbolcunun kardeş olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor.

Bu nedenle Sporting Lizbon'da forma giyen Eduardo Quaresma ile Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, aynı soyadını taşıyan ancak kardeş olmayan iki farklı Portekizli futbolcudur.

EDUARDO QUARESMA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Eduardo Quaresma, ağırlıklı olarak stoper mevkisinde görev yapıyor. Savunmanın merkezinde oynayan futbolcu, gerektiğinde savunma hattının farklı bölgelerinde de görev alabiliyor.

Sporting Lizbon altyapısından yetişmesi, genç yaşta profesyonel futbol deneyimi kazanması ve Portekiz'in önemli kulüplerinden birinde forma giymesi, Eduardo Quaresma'nın kariyerindeki önemli noktalar arasında yer alıyor.

KISACA: EDUARDO QUARESMA VE RİCARDO QUARESMA

• Eduardo Quaresma: Portekizli stoper, 2002 doğumlu.

• Ricardo Quaresma: Portekizli kanat oyuncusu, 1983 doğumlu.

• İkisi kardeş mi? Hayır.

• Aynı soyadını taşıyorlar mı? Evet.

• Sporting Lizbon'daki Quaresma kim? Eduardo Quaresma.

• Ricardo Quaresma ile aynı kişi mi? Hayır.

Sporting Lizbon'da forma giyen Eduardo Quaresma ile Ricardo Quaresma'nın aynı soyadını taşıması futbolseverlerin ilgisini çekse de iki oyuncu kardeş değildir. Eduardo Quaresma, savunma oyuncusu olarak kariyerini sürdürürken Ricardo Quaresma ise özellikle Beşiktaş dönemindeki performansıyla Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biri olmuştur.