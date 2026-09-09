Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı