Rusya'nın tatil cennetinde alevler yükseldi! İnsansız deniz araçlarıyla vurdular

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Soçi kentinde bu akşam hareketli saatler yaşandı. Soçi Belediye Başkanı Andrey Proşunin, yerel saatle 20.57'de insansız deniz araçları saldırısı tehdidi nedeniyle alarm verildiğini duyurdu. Kentte yaşayanlardan ve turistlerden güvenli alanlara geçmeleri istendi.

İHA ALARMI DA VERİLDİ

Sirius Federal Bölgesi yönetimi önce deniz dronlarının saldırı tehdidine karşı uyarıda bulundu. Kısa süre sonra bölgede İHA saldırısı tehdidi bulunduğu da açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı da gece boyunca ülkenin farklı bölgeleri, Krasnodar bölgesi ve Karadeniz üzerinde yüzlerce Ukrayna İHA'sının engellendiğini bildirdi.

SALDIRININ ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Krasnodar Bölgesi Operasyon Merkezi, Soçi'ye insansız deniz araçlarıyla saldırı düzenlendiğini doğruladı. Saldırının ardından Soçi sahilinde yangın çıktığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda kişi yaralandı. Bölgede acil durum ve güvenlik ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SOÇİ LİMANI 6 GÜN ÖNCE DE HEDEF ALINMIŞTI

Soçi, kısa süre içinde ikinci kez insansız deniz araçlarının hedefi oldu. 3 Eylül'de Soçi Limanı'na düzenlenen saldırıda Rus bayraklı Nefrit adlı destek gemisi vurulmuştu. Ukrayna Donanması, söz konusu saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini açıklamıştı.