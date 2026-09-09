Sporting Lizbon'daki Irankunda kim, Irankunda Dünya Kupası'nda Türkiye'ye gol atan Irankunda mı?

Sporting Lizbon'un kadrosunda yer alan Irankunda'nın kim olduğu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Aynı soyadının Dünya Kupası'nda Türkiye'ye gol atan futbolcuyla bağlantılı olup olmadığı da merak konusu oldu. Peki Sporting Lizbon'daki Irankunda kim, Türkiye'ye Dünya Kupası'nda gol atan Irankunda ile aynı kişi mi? İşte detaylar.

SPORTİNG LİZBON'DAKİ IRANKUNDA KİM, DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE'YE GOL ATAN IRANKUNDA MI?

Sporting Lizbon'un kadrosunda yer alan Irankunda, futbolseverlerin dikkatini çekerken “Sporting Lizbon'daki Irankunda kim?” sorusu gündeme geldi. Özellikle 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya formasıyla Türkiye'ye gol atan Irankunda'nın, Sporting Lizbon'da oynayan futbolcuyla aynı kişi olup olmadığı merak ediliyor. İşte Nestory Irankunda'nın kariyeri ve Türkiye maçındaki performansına dair merak edilenler.

SPORTİNG LİZBON'DAKİ IRANKUNDA KİM?

Sporting Lizbon'daki Irankunda, tam adıyla Nestory Irankunda, Avustralya Milli Takımı forması giyen genç bir hücum oyuncusudur. 9 Şubat 2006 doğumlu futbolcu, forvet ve kanat bölgelerinde görev yapabiliyor. Avustralya Milli Takımı'nın resmi oyuncu profilinde de Irankunda'nın güncel kulübü Sporting CP olarak gösteriliyor.

Tanzanya'nın Kigoma kentinde dünyaya gelen Irankunda, futbol kariyerine Avustralya'da başladı. Hızı, bire birdeki etkili oyunu ve güçlü şutlarıyla genç yaşta dikkat çeken oyuncu, kariyerinde Adelaide United ve Bayern Münih gibi kulüplerde de forma giydi. Daha sonra İngiltere'de Watford deneyimi yaşayan Irankunda'nın yolu Portekiz'in köklü kulüplerinden Sporting Lizbon'a çıktı.

DÜNYA KUPASI'NDA TÜRKİYE'YE GOL ATAN IRANKUNDA MI?

Evet. Sporting Lizbon'da forma giyen Nestory Irankunda, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'ye gol atan futbolcunun ta kendisi.

Avustralya ile Türkiye, Dünya Kupası grup aşamasında karşı karşıya geldi. Avustralya'nın 2-0 kazandığı karşılaşmada ilk gol Nestory Irankunda'dan geldi. Irankunda, maçın 27. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın ikinci golünü ise Connor Metcalfe kaydetti.

IRANKUNDA TÜRKİYE'YE KAÇINCI DAKİKADA GOL ATTI?

Nestory Irankunda, Avustralya'nın Türkiye karşısındaki mücadelesinde 27. dakikada gol attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç futbolcu, 61. dakikada oyundan çıktı. FIFA'nın resmi maç raporunda da Irankunda'nın 27. dakikada gol attığı belirtiliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun maç raporuna göre de Avustralya'nın 2-0'lık galibiyetinde golleri Irankunda ve Metcalfe kaydetti.

NESTORY IRANKUNDA KAÇ YAŞINDA?

Nestory Irankunda, 9 Şubat 2006 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 20 yaşında olan futbolcu, genç yaşına rağmen Avustralya Milli Takımı'nın önemli hücum seçeneklerinden biri haline geldi. Avustralya Futbol Federasyonu'nun profilinde Irankunda'nın 2024 yılında A Milli Takım'a ilk kez çıktığı belirtiliyor.

NESTORY IRANKUNDA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Irankunda, hücum hattında görev yapan çok yönlü bir futbolcu. Kanat ve forvet bölgelerinde oynayabilen genç oyuncu, özellikle sürati ve hücumdaki direkt oyunuyla öne çıkıyor.

Avustralya Milli Takımı'nda da hücum oyuncusu olarak kullanılan Irankunda, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye karşılaşmasına ilk 11'de başladı ve takımının ilk golünü attı.

IRANKUNDA'NIN KARİYERİ

Futbola Avustralya'da başlayan Nestory Irankunda, Adelaide United döneminde gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Bayern Münih'e transfer olan oyuncu, Alman kulübünün altyapı ve ikinci takım seviyelerinde forma giydi.

Daha sonra İngiltere'de Watford'a giden Irankunda, burada Championship deneyimi yaşadı. 2026 yılı itibarıyla ise kariyerine Portekiz'de Sporting Lizbon formasıyla devam ediyor. Güncel oyuncu verilerinde de Irankunda'nın kulübü Sporting CP olarak yer alıyor.

IRANKUNDA'NIN TÜRKİYE MAÇI PERFORMANSI

2026 Dünya Kupası'nda Türkiye ile Avustralya arasındaki karşılaşma, Irankunda açısından özel bir maç oldu. Genç futbolcu mücadeleye ilk 11'de başladı ve 27. dakikada attığı golle Dünya Kupası'nda adını skor tabelasına yazdırdı.

Avustralya'nın 2-0 kazandığı karşılaşmada Irankunda 61 dakika sahada kaldı. Böylece Sporting Lizbon'da forma giyen genç oyuncunun Türkiye karşısındaki golü, futbolseverlerin onu yeniden merak etmesine neden oldu.

SPORTİNG LİZBON'DAKİ IRANKUNDA KİM?

Sporting Lizbon'daki Irankunda, Nestory Irankunda'dır. 2006 doğumlu Avustralyalı futbolcu, hücum hattında görev yapmaktadır. Daha önce Adelaide United, Bayern Münih ve Watford gibi kulüplerde forma giyen Irankunda, 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı oynanan maçta Avustralya'nın ilk golünü atmıştır. Dolayısıyla Sporting Lizbon'daki Irankunda ile Dünya Kupası'nda Türkiye'ye gol atan Irankunda aynı futbolcudur.