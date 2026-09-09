Galatasaray'ın Sporting Lizbon deplasmanında çıkacağı kritik mücadele için geri sayım sürerken, karşılaşmanın formatı da araştırılıyor. Uefa Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında oynanacak Sporting Lizbon- Galatasaray maçının ardından iki takım arasında rövanş karşılaşması yapılmayacak. Peki, Sporting Lizbon Galatasaray maçı tek maç mı, rövanş var mı? İşte yeni format kapsamında karşılaşmanın oynanış sistemi hakkında merak edilenler…

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında maçın formatı geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, “Sporting Lizbon Galatasaray maçı tek maç mı, rövanşı var mı?” sorusuna yanıt ararken, karşılaşmanın ardından iki takımın yeniden karşı karşıya gelip gelmeyeceği araştırılıyor.

Galatasaray'ın Sporting Lizbon deplasmanında çıkacağı mücadele tek maç üzerinden oynanacak ve karşılaşmanın rövanşı bulunmuyor. Bu nedenle futbolseverler, 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadelede alınacak sonucun önemini yakından takip ediyor. Peki, Sporting Lizbon-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI TEK MAÇ MI?

Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşması tek maç olarak oynanacak. İki takım arasında bu mücadele için ayrıca bir rövanş karşılaşması yapılmayacak. Dolayısıyla karşılaşmanın sonucu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadele açısından büyük önem taşıyor.

Futbolseverler özellikle “Sporting Lizbon Galatasaray maçının rövanşı ne zaman?” sorusuna yanıt ararken, karşılaşmanın rövanşının olmadığının altını çizmek gerekiyor.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, futbolseverlerin yoğun ilgisi altında gerçekleştirilecek.

Karşılaşmanın başlangıç saati ise Türkiye saatiyle 22.00 olarak açıklandı.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lizbon-Galatasaray maçı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Galatasaray, kritik mücadelede deplasmanda Sporting Lizbon karşısında sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın başlama saatinin ardından futbolseverler mücadeleyi canlı olarak takip edebilecek.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1; Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Filbox gibi platformlar üzerinden izlenebiliyor. CBC Sport ise Azerspace üzerinden yayın yapıyor.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sporting Lizbon ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, Portekiz'in Lizbon şehrinde bulunan Estádio José Alvalade'de oynanacak.

Mücadeleye Sporting Lizbon ev sahipliği yapacak. Galatasaray ise deplasmanda galibiyet arayacak.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Sporting Lizbon-Galatasaray maçının rövanşının olup olmadığı. Karşılaşma tek maç üzerinden oynandığı için rövanş maçı bulunmuyor.

Bu nedenle 9 Eylül'deki mücadele, iki takım açısından doğrudan önem taşıyor. Galatasaray'ın Sporting Lizbon karşısında alacağı sonuç, Avrupa kupalarındaki yolculuğu açısından yakından takip edilecek.

SPORTING LİZBON GALATASARAY MAÇI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Sporting Lizbon-Galatasaray karşılaşması 9 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Portekiz'in Lizbon kentindeki Estádio José Alvalade'de gerçekleştirilecek mücadele TRT 1 bekranlarından canlı yayınlanacak.

Sporting Lizbon-Galatasaray maçı tek maçtır ve rövanşı yoktur. Bu nedenle karşılaşmanın sonucu, futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip edilecek.