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Sözcü Tv ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin açıklama yaptı. Başsavcılık, Burak Akbay hakkında yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporlarının incelendiğini, 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildiğini bildirdi. Açıklamanın ardından Sözcü Tv'ye neden kayyum atandığı ve operasyonun gerekçesi merak konusu oldu.

SÖZCÜ TV'YE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Kasım 2026 sabahı Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılığın Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, Burak Akbay hakkındaki mali incelemeler kapsamında genişletildiği belirtildi.

Açıklamada, Akbay hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlamalarının bulunduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporlarının incelendiği ve şirketlerin finansman ilişkilerine yönelik değerlendirmeler yapıldığı kaydedildi.

Başsavcılık, incelemeler sonucunda Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesapları üzerinden Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği ve örgüt yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğü yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu ileri sürdü.

Bu kapsamda İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi. Kayyum kararının gerekçesi, başsavcılığın yürüttüğü soruşturma ve şirketlerin mali yapısına ilişkin incelemeler olarak açıklandı.

BAŞSAVCILIK SÖZCÜ GRUBU HAKKINDAKİ SORUŞTURMANIN AYRINTILARINI AÇIKLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında, Burak Akbay hakkında 2016 yılında "terör örgütü kurmak veya yönetmek" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında 27 Eylül 2017 tarihinde iddianame hazırlandığı, Akbay'ın yakalanamaması üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Söz konusu iddianamede, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları, bilgisi ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ile Sözcü gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddialara yer verildiği belirtildi.

Akbay'ın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamasının sürdüğü sırada mahkemenin mali yönden inceleme yapılması için başsavcılığa bildirimde bulunduğu ifade edildi. Bu bildirim üzerine yeni soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

SÖZCÜ TV VE SÖZCÜ GAZETESİNE NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında Estetik Yayıncılık A.Ş., Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş., Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verildi.

17 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin, Burak Akbay hakkındaki soruşturma ve şirketlerin mali ilişkilerine yönelik incelemeler kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılık, operasyonun gerekçesine ilişkin değerlendirmelerini MASAK raporları ve soruşturma dosyasındaki bulgular üzerinden açıkladı.

SÖZCÜ TV OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında şirketlerde yönetici veya yetkili konumunda olduğu belirtilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Söz konusu kararın, 17 Kasım 2026 tarihinde Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslerde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemleriyle birlikte alındığı bildirildi.

SÖZCÜ TV'YE Mİ, MEGA AJANS'A MI KAYYUM ATANDI?

Başsavcılığın açıklamasında kayyum kararının doğrudan Sözcü TV veya Sözcü gazetesi adına değil, Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş. hakkında verildiği belirtildi.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi. Böylece operasyonun ardından gündeme gelen kayyum kararının hangi şirketi kapsadığı da başsavcılık açıklamasıyla netlik kazandı.