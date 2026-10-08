Soner Olgun hasta mı, hastalığı nedir? Soner Olgun kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim?

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Usta sanatçı Soner Olgun, geçirdiği sağlık sürecinin ardından yeniden gündeme geldi. 2025 yılının bahar aylarında pankreas kanseri teşhisi konulan Olgun, teşhisin ardından operasyon, kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinden geçti. Aralık 2025'te cerrahi müdahalesinin başarıyla tamamlandığını ve tıbbi tedavi sürecini noktaladığını açıklayan sanatçı, rutin kontrollerinin sürdüğünü belirtmişti. İlerleyen dönemde yüksek ateş şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırılan Olgun'un tedavisinin ardından ailesi ve hekimlerinin ortak kararıyla kendi talebi doğrultusunda evine nakledildiği bildirildi. Peki, Soner Olgun kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı nedir? Soner Olgun'un eşi kim? Detaylar...

SONER OLGUN KİMDİR?

Türk Halk Müziği ile taverna kültürünü kendine özgü tarzıyla harmanlayan Soner Olgun, 18 Haziran 1959 tarihinde Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nde lise eğitimini tamamlayan Olgun, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Müziğe gençlik yıllarından itibaren ilgi duyan Soner Olgun, geleneksel Türk Halk Müziği eserlerini farklı yorumlarla sahneye taşıdı. Uzun yıllar boyunca gerçekleştirdiği sahne çalışmaları ve yayımladığı albümlerle müzik kariyerini sürdürdü. İlk albümü "Letafet"i 1992 yılında yayımlayan sanatçı, sonraki yıllarda farklı albüm ve çalışmalarla müzik üretimine devam etti.

SONER OLGUN KAÇ YAŞINDA?

18 Haziran 1959 doğumlu olan Soner Olgun, 2026 yılı itibarıyla 67 yaşındadır.

SONER OLGUN NERELİ?

Soner Olgun, Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. İlköğrenimini memleketi Fethiye'de tamamlayan sanatçı, lise eğitimini İzmir'deki Bornova Anadolu Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nde tamamladı.

SONER OLGUN'UN HASTALIĞI NEDİR?

Soner Olgun'a 2025 yılının bahar aylarında pankreas kanseri teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedavi altına alınan sanatçı; operasyon, kemoterapi ve radyoterapi süreçlerinden geçti.

Aralık 2025 döneminde sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Olgun, cerrahi müdahalenin başarıyla tamamlandığını ve tıbbi tedavi sürecini noktaladığını duyurdu. Sanatçı, rutin doktor kontrollerinin devam ettiğini belirtti. Bu süreçte sahne çalışmalarına ve müzik üretimine yeniden döndü.

Daha sonraki dönemde yüksek ateş şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırılan Soner Olgun, bir süre yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutuldu. Tedavisinin devamında ailesi ve hekimlerinin ortak kararıyla, kendi talebi doğrultusunda evine nakledildi. Sanatçının evdeki tedavi ve bakım sürecinin sürdürüldüğü belirtildi. Olgun'un pankreas kanseri tedavisi gördüğü bilgisi güncel haberlerde de yer aldı.

SONER OLGUN'UN EŞİ KİM?

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tır. Olgun ile Koldaş 19 yıl evli kaldı. Evliliklerinin sona ermesinin ardından da müzikal birliktelikleri devam etti ve birlikte sahne çalışmalarında bulundular.

Özlem Koldaş, müzik dünyasında şarkıcı ve vokalist olarak çalışmalarını sürdürdü. Soner Olgun'un sağlık sürecinde yaptığı açıklamalarla da gündeme geldi.

SONER OLGUN ŞARKILARI

Soner Olgun'un müzik kariyerinde farklı dönemlerde yayımladığı albüm ve çalışmalar bulunuyor. Sanatçının diskografisinde yer alan öne çıkan çalışmalar şöyle:

1992 – Letafet

1994 – Her Şey Değişmeli

1999 – İyi Bayramlar

2004 – İyi Bayramlar Türkiye

2012 – Sevda Diye Bir Kuş

2015 – Yakarım Yağmurları (EP)

Sanatçı, 1992 yılında yayımladığı "Letafet" ile albüm çalışmalarına başladı. 1994'te "Her Şey Değişmeli", 1999'da "İyi Bayramlar", 2004'te "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012'de "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini yayımladı. 2015 yılında ise "Yakarım Yağmurları" isimli maxi single çalışmasını dinleyicilerle buluşturdu.

SONER OLGUN'UN MÜZİK KARİYERİ

Soner Olgun, Türk Halk Müziği eserlerini sahne yorumuyla buluşturmasının yanı sıra taverna ve canlı müzik mekanlarındaki performanslarıyla da tanındı. Uzun yıllara yayılan müzik kariyerinde albüm çalışmalarının yanı sıra sahne performanslarını sürdürdü.

Olgun'un sanat eğitimi de müzik çalışmalarının yanında önemli bir yere sahip oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro/Dramatik Yazarlık Bölümü'nden mezun olan sanatçı, "Letafet" isimli oyunu yazıp müziklerini de hazırladı. Ayrıca "Soner Olgun ile İyi Bayramlar" adlı müzik programlarını Cine5 ve TV8 kanallarında hazırlayıp sundu.

Sanatçının farklı dönemlerde yayımlanan albümleri ve sahne çalışmaları, uzun yıllara yayılan müzik kariyerinin temel çalışmalarını oluşturdu. "Letafet" ile başlayan albüm süreci, "Her Şey Değişmeli", "İyi Bayramlar", "İyi Bayramlar Türkiye", "Sevda Diye Bir Kuş" ve "Yakarım Yağmurları" çalışmalarıyla devam etti.