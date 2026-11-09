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SON DEPREMLER! 9 Kasım deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

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SON DEPREMLER! 9 Kasım deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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9 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verileri yakından takip ediliyor.

Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilik, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Deprem olduğunu düşünen ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarını inceliyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 9 Kasım 2026 Pazartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı güncel son depremler listesi, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların hangi bölgelerde meydana geldiği, merkez üslerinin neresi olduğu ve büyüklüklerinin kaç olduğu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarında sarsıntıların gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşların gündeminde bulunuyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati AFAD'ın resmi kayıtları üzerinden kontrol edilebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem listesinde yeni bir kayıt olup olmadığını araştırıyor.

9 KASIM PAZARTESİ GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

9 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği merak edilirken, vatandaşlar güncel sarsıntı bilgilerini araştırıyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem hangi ilde meydana geldi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” soruları gündeme geliyor. Türkiye genelinde kaydedilen son sismik hareketliliğe ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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