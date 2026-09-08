SON DEPREMLER! 8 Eylül deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 8 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen son depremlere ilişkin güncel verileri araştırmaya başladı. Yaşanan hareketlilik sonrasında AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan Son Depremler listesi yakından takip edilirken, kaydedilen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak konusu oldu. İşte 8 Eylül 2026 Salı günü meydana gelen son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 8 Eylül 2026 Salı günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken, sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi bilgiler paylaşılıyor. Hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin güncel Son Depremler listesini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 8 Eylül 2026 Salı gününe ait güncel deprem verilerini resmi kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan bilgiler sayesinde vatandaşlar, meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılara ulaşabiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli olarak izlenirken, hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından güncel kayıtlar vatandaşlar tarafından yakından inceleniyor.

8 EYLÜL 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

**8 Eylül 2026 Salı günü bazı bölgelerde hissedildiği belirtilen sarsıntılar, kısa sürede vatandaşların gündemine geldi. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından çok sayıda kişi, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini kontrol etmeye başladı. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin resmi bilgiler, yetkili kurumların yayımladığı son deprem kayıtları üzerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni açıklamalar geldikçe haber güncellenecektir.