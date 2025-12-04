SON DEPREMLER! 4 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Yaşanan bu kısa süreli titreşimin ardından gözler hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere çevrildi. Her iki kurumun da merkez üssü, büyüklük ve derinliğe dair bilgileri güncellemesiyle, hissedilen hareketliliğin muhtemel nedeni daha da belirginleşti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeyi sürdürüyor. Ülke çapına yayılmış gelişmiş sensör ağı sayesinde kaydedilen en küçük titreşimler dahi saniyeler içinde analiz edilerek kamuoyuna ulaştırılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyetli ölçüm sistemleri, mikro düzeydeki yer hareketlerini bile ayrıntılı şekilde raporlamaya imkân tanıyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere hızlıca erişmesini sağlarken, uzmanlar için de önemli bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listelerde, her bir depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik bilgiler ayrıntılı biçimde yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar, sosyal medyada dolaşan doğruluğu belirsiz iddialardan uzak durarak, en güvenilir ve resmî veriye doğrudan ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü güncellemeler ve bilgilendirme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı amaçlıyor.

4 ARALIK 2025 PERŞEMBE HİSSEDİLEN SARSINTI

4 Aralık 2025 Perşembe sabahı, İstanbul başta olmak üzere bazı bölgelerde hafif bir titreşim hissedildiğine yönelik paylaşımlar kısa sürede gündeme oturdu. Sosyal medyada art arda gelen yorumlar, "Biraz önce deprem mi oldu?" sorusunu sabahın öne çıkan başlıklarından biri haline getirdi.

Bu kısa süreli hareketlilik sonrası vatandaşların odağı hızla AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmî verilere yöneldi. Kurumlar, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerini güncelleyerek kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer ise bir kez daha yalnızca resmî kaynakların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemek isteyenler için güncel ve güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.