SON DEPREMLER! 26 Şubat deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

26 Şubat'ta bazı bölgelerde hissedilen ani sallantılar, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" sorusunu tekrar gündeme taşıdı. Vatandaşlar, sarsıntının tam olarak ne zaman meydana geldiğini ve büyüklüğünü öğrenmek için araştırma yapıyor. Merak edilen detaylar ve gelen ilk bilgiler haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (26 ŞUBAT 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi kısa sürede tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli ve AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer almaya devam ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (26 ŞUBAT 2026)

AFAD'ın 26 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı bilgiler paylaşılmakta.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında veriler düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve vatandaşların yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini hatırlatıyor.

26 ŞUBAT 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

26 Şubat'ta bazı bölgelerde hissedilen kısa süreli sallantılar, yer yer tedirginliğe neden oldu. Halk, bu hareketlilik sonrası "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sarsıntıyı hissedenler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerine ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmi açıklamalar dışında yer alan bilgilerin teyit edilmeden paylaşılmaması gerektiğini vurguladı.