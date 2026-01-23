SON DEPREMLER! 23 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

23 Ocak'ta İstanbul'da hissedilen ani sarsıntı, kentte kısa süreli panik yarattı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Vatandaşlar, "Gerçekten deprem mi oldu, ne zaman meydana geldi ve büyüklüğü neydi?" sorularına yanıt arıyor. Resmi kaynaklardan gelecek doğrulamalar merakla beklenirken, yaşanan sarsıntının etkileri ve detayları gündemin üst sıralarında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 23 Ocak 2026 Cuma itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor. Yurt çapına yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları, vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunmaya devam ediyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 23 Ocak 2026 tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin tüm ayrıntılar bulunuyor. 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları sayesinde veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

23 OCAK 2026 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

23 Ocak Cuma sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntı, kent genelinde kısa süreli tedirginlik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hissettikleri titreşimlerin ardından "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı deneyimleyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarını yakından takip ederek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detayları öğrenmeye çalıştı. Yetkililer, resmi açıklamalar dışındaki bilgilerin doğruluğunun teyit edilemeyeceğini vurgulayarak, vatandaşların yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.