SON DEPREMLER! 19 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

19 Ocak sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen ani sarsıntı, kent genelinde kısa süreli endişeye yol açtı. Sosyal medyada peş peşe yapılan "hissettik" paylaşımlarıyla birlikte konu hızla gündeme taşınırken, vatandaşlar yaşanan hareketliliğin deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin gözler Kandilli Rasathanesi ve Afad'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 19 Ocak Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 19 Ocak Pazartesi tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin tüm ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

19 OCAK 2026 PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

19 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hafif titreşimleri fark ederek "Deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin netleşmesiyle tablo daha da açıklık kazanırken, yetkililer her zamanki gibi yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.