SON DEPREMLER! 18 Aralık deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Gün boyunca art arda paylaşılan "sarsıntı hissedildi" mesajları, deprem endişesini yeniden gündemin ilk sıralarına taşıdı. Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından vatandaşlar, Türkiye genelinde kayda geçen son sismik hareketlilik için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerini incelemeye başladı. Olası bir depreme ilişkin zaman, büyüklük ve merkez üssü bilgileri merak edilirken, resmî açıklamalar yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 18 Aralık Perşembe itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler ayrıntılı raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler aynı zamanda uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde önemli bir referans kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 18 Aralık Perşembe tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı açık ve ayrıntılı biçimde yer alıyor. Yılın her günü, 7/24 esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla elde edilen veriler anlık olarak kamuoyuna sunuluyor. Bu sayede sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz iddiaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE HİSSEDİLEN SARSINTI

18 Aralık 2025 Perşembe sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" paylaşımları dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmî kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin anlık olarak güncellenen "Son Depremler" ekranları, 18 Aralık Perşembe günü de İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği izlemek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.