SON DEPREMLER! 16 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

16 Ocak sabahı, bazı bölgelerde hissedilen ani sarsıntılar kısa süreli tedirginlik yarattı. Sosyal medyada art arda paylaşılan "hissettik" yorumları, olayın hızla gündeme taşınmasına neden oldu. Vatandaşlar, sarsıntının deprem olup olmadığını, merkez üssünü ve büyüklüğünü merak ederken, resmi kurumların açıklamaları bekleniyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 16 Ocak Cuma itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 16 Ocak Cuma tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor.

16 OCAK 2026 CUMA HİSSEDİLEN SARSINTI

16 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde bazı bölgelerde hissedilen sarsıntılar, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar, hafif titreşimleri fark ederek "deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına dair net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmi deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle tablo netleşirken, yetkililer her zamanki gibi yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı.