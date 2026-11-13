Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SON DEPREMLER! 13 Kasım deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SON DEPREMLER! 13 Kasım deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gün içerisinde sarsıntı hisseden vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem nerede oldu?” ve “Deprem kaç büyüklüğünde?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntıların ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel deprem verileri yakından takip ediliyor.

Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlilik, 13 Kasım 2026 Cuma günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Deprem olduğunu düşünen ve sarsıntı hisseden vatandaşlar, son depremlerin merkez üssünü, büyüklüğünü ve derinliğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin kayıtlarını inceliyor. Peki, bugün deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde meydana geldi? İşte 13 Kasım 2026 Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün yayımladığı güncel son depremler listesi, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki sismik hareketliliği takip eden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Gün içerisinde kaydedilen sarsıntıların hangi bölgelerde meydana geldiği, merkez üslerinin neresi olduğu ve büyüklüklerinin kaç olduğu merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarında sarsıntıların gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, 13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntılara ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşların gündeminde bulunuyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati AFAD'ın resmi kayıtları üzerinden kontrol edilebiliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde sarsıntı hissedildiğine yönelik iddiaların ardından vatandaşlar, AFAD'ın güncel deprem listesinde yeni bir kayıt olup olmadığını araştırıyor.

13 KASIM CUMA GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

13 Kasım 2026 Cuma günü Türkiye genelinde deprem meydana gelip gelmediği merak edilirken, vatandaşlar güncel sarsıntı bilgilerini araştırıyor. “Az önce deprem mi oldu?”, “Deprem hangi ilde meydana geldi?” ve “Son depremin büyüklüğü kaç?” soruları gündeme geliyor. Türkiye genelinde kaydedilen son sismik hareketliliğe ilişkin bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi deprem listeleri üzerinden takip edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor

4 askerimizin şehit olduğu kazada gündem yaratacak detay
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri

Dün gece 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstifa eden Nvidia CEO'suna ilk iş teklifi Elon Musk'tan

Yasak aşk skandalı işinden etmişti: İlk teklif çok ünlü bir isimden

BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları

10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur12

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Jensen Huang'ın yasak aşkları bitmiyor! Üçüncü kadın da ortaya çıktı

Yasak aşk skandalında yeni perde! Üçüncü bir kadın daha ortaya çıktı
Eski manken İpek Tanrıyar'dan hastane paylaşımı! Notu güldürdü

Bir dönemin ünlü mankeniydi! Devlet hastanesinden paylaşım yaptı
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan cezaevinden çıktı! İlk sözleri: Şimdi kızıma kavuşmak istiyorum

İmamoğlu'nun avukatı cezaevinden çıktı! İlk sözü kızı oldu