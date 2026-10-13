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SON DEPREMLER! 13 Ekim deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

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SON DEPREMLER! 13 Ekim deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?
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13 Ekim 2026 Salı günü meydana geldiği öne sürülen sarsıntılar, depremi hissettiğini düşünen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde hissedildiği iddia edilen hareketliliğin ardından “Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?”, “Depremin büyüklüğü kaç?” sorularına yanıt aranıyor.

Türkiye genelinde yaşandığı öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 13 Ekim 2026 Salı günü kaydedilen son deprem verilerini takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel listelerde yer alan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati merak ediliyor. İşte 13 Ekim 2026 Salı günü son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün güncel son depremler listesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketlerin takibi için inceleniyor. 13 Ekim 2026 Salı günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların kayıtlarda yer alıp almadığı merak ediliyor. Listede depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, gün içerisinde kaydedilen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşların araştırdığı kaynaklar arasında yer alıyor. 13 Ekim 2026 Salı günü meydana gelen depremlerin saatine, merkez üssüne, büyüklüğüne ve derinliğine AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden ulaşılabiliyor. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, resmi deprem verilerini kontrol ediyor.

13 EKİM SALI GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

13 Ekim 2026 Salı günü sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Depremin hangi bölgede meydana geldiği, büyüklüğü ve derinliği araştırılırken İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki son sarsıntılar yakından takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlere ilişkin güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi listeleri üzerinden kontrol edilebiliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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