SON DEPREMLER! 12 Ocak deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

12 Ocak sabahı hissedilen ani bir titreşim, kent genelinde kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı. Farklı bölgelerde aynı anda fark edilen bu hareketlilik sonrası gözler resmî kaynaklara çevrilirken, sarsıntının ne olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 12 Aralık Pazartesi itibarıyla Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Yurt geneline yayılmış yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlara hızlı, doğru ve güvenilir bilgi sunuyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 12 Aralık Pazartesi tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılar yer alıyor. Yılın her günü 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler anlık olarak erişime açılıyor. Yetkililer, sosyal medyada yer alan doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor.

12 ARALIK PAZARTESİ HİSSEDİLEN SARSINTI

12 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Özellikle farklı noktalardan gelen benzer bildirimler, vatandaşların "deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramasına yol açtı.

Sarsıntıyı hissettiğini ifade eden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağını öğrenebilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zamanki gibi gelişmelerin yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.