SON DEPREMLER! 10 Mart deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sabah saatlerinde Türkiye'nin bazı bölgelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntılar, birçok kişiyi tedirgin etti. Ani hareketlilik sonrası vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramak için sosyal medyada paylaşılan mesajlara ve resmi kurumların açıklamalarına yöneldi. Sarsıntının nerede meydana geldiği, büyüklüğü ve saatine ilişkin bilgiler ise merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 10 Mart deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı iddiaları, Türkiye'nin farklı noktalarında yaşayan vatandaşların dikkatini çekti. Kısa süreli hareketlilik sonrası sosyal medyada "Az önce deprem mi oldu?" sorusu hızla gündeme gelirken, sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve zamanı hakkında net bilgiler araştırılmaya başlandı. Gözler ise güncel deprem verilerini paylaşan resmi kurumlara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 10 Mart 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmeyi sürdürüyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile kısa sürede tespit edilip analiz ediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın güncel "Son Depremler" listeleri, hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir bilgi kaynakları arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 10 Mart 2026 tarihli güncel deprem tablolarında meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi ayrıntılı bilgiler paylaşılıyor.

7/24 sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

10 MART 2026 HİSSEDİLEN SARSINTI

10 Mart sabah saatlerinde bazı bölgelerde kısa süreli sallantı hissedildiğine dair paylaşımlar gündeme geldi. Bu durum, vatandaşlar arasında "Deprem mi oldu?" sorusunun yeniden konuşulmasına neden oldu.

Sarsıntıyı fark eden kişiler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın yayımladığı güncel deprem kayıtlarını inceleyerek merkez üssü, büyüklük ve derinlik gibi detaylara ulaşmaya çalıştı. Yetkililer ise resmi açıklamalar dışında paylaşılan bilgilerin teyit edilmeden yayılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
