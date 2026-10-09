SON DAKİKA: Maltepe'de çöken binada kaç ölü, kaç yaralı var? Maltepe çöken bina olayı nedir, ne açıklama yapıldı?

Maltepe'de çöken bina olayıyla ilgili son gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Olayda can kaybı ve yaralı olup olmadığı merak edilirken, ekiplerin çalışmaları ve yetkililerden gelecek açıklamalar da yakından izleniyor. “ Maltepe'de çöken binada son durum ne?”, “Kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi yaralandı?” ve “Binanın çökme nedeni belli oldu mu?” sorularına yanıt aranıyor. Olayla ilgili ayrıntılar netleştikçe gelişmeler takip ediliyor.

MALTEPE ÇÖKEN BİNA OLAYI NEDİR?

İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan son kişi de çıkarıldı. 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cansız bedeninin çıkarılmasıyla faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Binada kontrollü yıkım gerçekleştirilirken, enkazın acı tablosunun son hali havadan görüntülendi.

CAN KAYBI 5'E YÜKSELDİ

İstanbul Valiliği tarafından enkazda 14 kişi olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde 3'ü çocuk 10 kişi sağ çıkarıldı.

Valilik, iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı. Hayatını kaybeden kişilerden birinin 5 diğerinin ise 24 yaşında olduğu öğrenildi. Gece saatlerinde bir, saat 03.00 civarında bir ve sabaha karşı enkazdaki son kişi olan 20 yaşındaki Zeynep İnan'ın cansız bedeni çıkarıldı. Faciada can kaybı 5'e yükseldi. Enkazdaki arama çalışmaları saat 06.15 itibarıyla sona erdi.

İstanbul Valiliği, faciada yaşamını yitiren vatandaşların isimlerini açıkladı:

Gülce Dora Turhan (2021 doğumlu)

Ahmet Muhammed İnan (2004 doğumlu)

Mesut Bilece (1986 doğumlu)

Hüseyin Özkurt (1960 doğumlu)

Zeynep İnan (2006 doğumlu)

KONTROLLÜ YIKIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, enkaz altında başka kimsenin olma ihtimaline karşı bir süre kontrollü arama tarama çalışması yaptı. Çalışmaları tamamlayan ekiplerin enkazdan çıkmasının ardından iş makineleriyle hafriyat alımına devam edildi. İş makineleri yardımıyla ekipler, incelemek üzere binanın her katındaki kolonlardan parçalar aldı.

ÇEVREDEKİ 3 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

Çöken binanın çevresindeki 3 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerine dönemeyen vatandaşlardan 44'ünün otelde konaklamayı tercih ettiği, bu kişilerin kaymakamlık koordinasyonunda otellere yerleştirildiği açıklandı.

Diğer vatandaşların ise yakınlarının yanına geçtiği belirtildi. Enkaz kaldırma çalışmalarının yarın itibarıyla tamamen tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

ENKAZIN ALTINDA YANGIN ÇIKTI

Öte yandan enkazın altında yangın olduğu ortaya çıktı. İstanbul Valisi Davut Gül, bodrum kattaki kumaş dükkanında bulunan kumaşların yanması nedeniyle enkazın kendi içerisinde için için yandığını belirtti. Gül, itfaiye ekiplerinin enkaz nedeniyle yangına doğrudan müdahale edemediğini söyledi.

İKİ GÖZALTI

Öte yandan çöken binaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmada bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı ile binanın planlaması, inşası ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında binanın mimarı Hasan Balcı ve şantiye şefi Mevlüt Okumuş gözaltına alındı. Apartmanın müteahhidi Dursun Baskıcı'nın 2016 yılında vefat ettiği belirlendi.

BİNADA KAÇAK KATLAR VARDI

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, olayın ilk anlarında yaptığı açıklamada binada üstteki iki katın kaçak olduğunu duyurmuştu. Bina hakkında daha önce herhangi bir ihbar almadıklarını dile getiren Köymen, "Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80'li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak yapılmış." dedi.

Öğle saatlerinde ise tablodaki eksikler tamamlanmaya başladı ve dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Alınan bilgilere göre binanın 4 katı kaçak, giriş ve iki katı ise yasal. Bina ilk yapılırken bir, sonradan 3 kat eklendi. 1987 yapımı binanın ilk izni o dönem Maltepe Belediyesi'nin henüz kurulmaması nedeniyle Kartal Belediyesi'nden alındığı ifade edildi.

“33 KİŞİ YAŞIYORDU”

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek ilk incelemelerde bulunmuş ve açıklama yapmıştı. Binanın 1987 yılında yapıldığı bilgisini veren Gül, “Zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan 6 katta da daire olarak kullanıyor. Toplam 12 daire var, nüfus dairesine göre toplam 33 kişi yaşıyor.” diyerek şunları anlatmıştı: "Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme nedeniyle zarar görmüş. Bizdeki kayıtlara göre 4 daire toplam 14 kişi kayıtlı olarak görünüyor. Bazen misafir olarak gelenler olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik."

İBB BAŞKANVEKİLİ: BİNADA KAYMA VAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, saat 06.00'dan bu yana arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için dinleme yapıldığını ifade eden Aslan, "Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımız hastaneye kaldırıldı. Binada hafif bir kayma var. Çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldık." dedi.

Binanın 1987 yılında inşa edildiğini belirten Aslan, "Bu tür vakalarla karşı karşıya kalabiliriz. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın, Ekrem başkanımızın söylediği bir şey var; 99 öncesi yapılan binaları hızlıca dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısında bulunan Nuri Aslan, "Devlet her şeyi yapmaya hazır, milletin de bu konuda hareket etmesine ihtiyacımız var. İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul'da bir problem olduğunda beka problemi demek." dedi.

ALT KATINDA TEKSTİL ATÖLYESİ VARDI

Binanın alt katında bir tekstil atölyesi faaliyet gösteriyordu. Binanın yan tarafına yapılan terasın kolonlarındaki yıpranma dikkat çekiyor.