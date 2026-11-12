SON DAKİKA Malatya'da helikopter düştü, helikopter kazasında şehit var mı?

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Acı haberin ardından " Malatya'da düşen helikopterde şehit var mı?", "Helikopterde kaç kişi vardı?" ve "Helikopter neden düştü?" soruları gündeme geldi. İşte Malatya'daki helikopter kazasına ilişkin şu ana kadar bilinenler.

MALATYA'DA HELİKOPTER DÜŞTÜ

Edinilen ilk bilgilere göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Helikopterin düştüğü alanda çıkan küçük çaplı yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Emniyet ve askeri yetkililer, kaza yerinde inceleme yapıyor.

HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT VAR MI?

Malatya'da düşen helikopterde şehit ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Milli Savunma Bakanlığı'nın ilk açıklamasında helikopterdeki personel sayısı ve durumlarına dair bilgi yer almadı. Kazaya ilişkin can kaybı ve yaralı bilgisinin, yetkililerin yapacağı açıklamalarla netlik kazanması bekleniyor.

MSB'DEN HELİKOPTER AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya'da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır."

HELİKOPTERDE KAÇ KİŞİ VARDI?

Düşen helikopterde kaç personel bulunduğuna dair resmi bir bilgi henüz paylaşılmadı. Helikopterin hangi görev kapsamında uçtuğu da açıklanmadı.

HELİKOPTER NEDEN DÜŞTÜ?

Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin "henüz bilinmeyen bir nedenle" kaza kırıma uğradığını açıkladı. Kazanın nedeninin, yapılacak inceleme ve soruşturmanın ardından belirlenmesi bekleniyor.

S-70 TİPİ HELİKOPTER NEDİR?

Sikorsky S-70, ABD merkezli Sikorsky Aircraft tarafından geliştirilen, çift motorlu, orta sınıf ve çok maksatlı bir askeri helikopter ailesi. 1970'lerin sonunda ABD Ordusu'nun UH-60 Black Hawk (Kara Şahin) platformu temel alınarak tasarlanan S-70 serisi, özellikle ihracat pazarları için üretilen modelleri kapsıyor. Dayanıklı gövde yapısı, balistik korumalı kritik sistemleri ve çift turboşaft motoru sayesinde zorlu arazi ve hava koşullarında yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

S-70 HELİKOPTER NERELERDE KULLANILIYOR?

S-70 helikopterleri; taktik personel nakliyesi, harici yük taşıma, tıbbi tahliye, arama-kurtarma ve komuta-kontrol gibi pek çok kritik görevde kullanılıyor. Helikopter, tam teçhizatlı 11 ile 14 arasında askeri taşıyabiliyor. Deniz kuvvetleri için geliştirilen S-70B Seahawk gibi özel versiyonları ise denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi görevlerinde görev yapıyor.

S-70 HELİKOPTER TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR MU?

S-70 helikopterleri, Türkiye dahil dünya genelinde 30'dan fazla ülkenin envanterinde aktif olarak görev yapıyor. Türkiye'de TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında, helikopter T70 adıyla yerli aviyonik ve sistemlerle donatılarak lisans altında üretiliyor.