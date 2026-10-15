SON DAKİKA: İstanbul selinin bilançosu belli oldu mu? İstanbul selinin bilançosu nedir, kaç ölü, kaç yaralı var?

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İstanbul’da 14 Ekim’de etkisini artıran sağanak yağış, birçok ilçede sele ve su baskınlarına neden oldu. Yolların göle döndüğü, araçların sel sularına kapıldığı kentte ekipler müdahale çalışmalarını sürdürürken, İstanbul Valiliği selin bilançosuna ilişkin verileri açıkladı. İstanbul selinde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç noktada su baskını yaşandı? İşte İstanbul’daki sel felaketinin bilançosuna ilişkin son bilgiler.

İSTANBUL SELİNİN BİLANÇOSU NEDİR?

İstanbul'da 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından Kağıthane'de köprü ayağına takılmış bir erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin sel nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, olayla ilgili polis inceleme başlattı.

KÖPRÜ AYAĞINA TAKILMIŞ HALDE BULUNDU

Dere kenarında hareketsiz duran kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

SELDE HAYATINI KAYBETMİŞ OLABİLİR

Cesedi bulunan kişinin sel felaketi sırasında yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

İstanbul'da 14 Ekim akşamı etkili olan sağanakta Fatih'in Balat Mahallesi'nde su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk akımına kapılarak, Sarıyer Ayazağa'da ise 34 yaşındaki S.Y. sel sularında düşüp başını çarparak hayatını kaybetti. Kağıthane’de kayıp kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla İstanbul’daki yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.