Son Akşam Yemeği Atatürk rolünü kim oynuyor?

Tarihi atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Son Akşam Yemeği filmi, Cumhuriyet'in kuruluş sürecini beyaz perdeye taşıyor. Filmde Mustafa Kemal Atatürk karakterini canlandıran oyuncu performansıyla öne çıkarken, yapımı izleyenler "Son Akşam Yemeği filminde Atatürk'ü kim oynuyor?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte filmde Atatürk rolüne hayat veren oyuncu ve karaktere dair merak edilenler.

SON AKŞAM YEMEĞİ ATATÜRK ROLÜNÜ KİM OYNUYOR?

Cumhuriyet'in ilanından önceki son saatleri konu alan Son Akşam Yemeği filmi, televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından yeniden gündeme geldi. Tarihi yapımın oyuncu kadrosu kadar filmde Mustafa Kemal Atatürk karakterine hayat veren isim de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Son Akşam Yemeği filminde Atatürk rolünü kim oynuyor?

Cumhuriyet'in kuruluş sürecini farklı bir bakış açısıyla ele alan Son Akşam Yemeği, güçlü oyuncu performanslarıyla dikkat çekiyor. Filmde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran oyuncunun performansı da izleyicilerden yoğun ilgi görüyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNDE ATATÜRK'Ü KİM CANLANDIRIYOR?

Son Akşam Yemeği filminde Mustafa Kemal Atatürk karakterini oyuncu Onur Tuna canlandırıyor. Başarılı oyuncu, Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce yaşanan tarihi gelişmelerin merkezindeki Atatürk rolüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Filmdeki makyaj çalışmaları, kostüm tasarımı ve oyunculuk performansı sayesinde Onur Tuna'nın canlandırdığı Atatürk karakteri, yapımın en çok konuşulan detayları arasında yer alıyor.

ONUR TUNA KİMDİR?

2 Temmuz 1985 tarihinde Çanakkale'de dünyaya gelen Onur Tuna, oyunculuk kariyerine televizyon dizileriyle başladı. Daha önce birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, özellikle dram ve tarihi projelerdeki performanslarıyla dikkat çekiyor.

Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Tuna, geniş bir hayran kitlesine sahip isimler arasında bulunuyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Son Akşam Yemeği, 28 Ekim 1923 gecesinde Çankaya Köşkü'nde yaşanan olayları konu alıyor. Cumhuriyet'in ilanından saatler önce köşkte yapılan hazırlıklar ve tarihi karar süreci, mutfakta çalışan görevlilerin gözünden anlatılıyor.

Film, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda yaşanan önemli gelişmeleri hem devlet yöneticilerinin hem de köşk çalışanlarının perspektifinden aktararak izleyiciye farklı bir tarih anlatısı sunuyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosunda Onur Tuna'nın yanı sıra Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Serhat Kılıç, Deniz Hamzaoğlu, Azra Aksu ve Erkan Petekkaya gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

Tarihi atmosferi, güçlü oyunculukları ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecine odaklanan hikâyesiyle Son Akşam Yemeği, son dönemin dikkat çeken yerli yapımları arasında gösteriliyor.