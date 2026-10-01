SOMA SON DAKİKA! Manisa Soma maden ocağında işçiler kurtarıldı mı? Soma maden göçüğü kaç yaralı var, ölü var mı?

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Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığı bildirildi. Diğer işçilere ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

SOMA SON DAKİKA!

Soma'daki maden işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda Kriz Merkezi oluşturuldu. Valilik, ilgili kurumlar tarafından gerekli ekiplerin bölgeye ivedilikle görevlendirildiğini ve olayın tüm yönleriyle takip edildiğini açıkladı.

İlk açıklamada, göçük altında 7 maden işçisinin kaldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgeye ekiplerin sevk edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmalarına başlandı.

Daha sonra yapılan açıklamada ise göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu. Ekiplerin diğer işçilere ulaşmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

MANİSA SOMA MADEN OCAĞINDA İŞÇİLER KURTARILDI MI?

Manisa Soma'daki maden ocağında meydana gelen göçükte göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Manisa Valiliği, diğer işçilere ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Valiliğin ikinci açıklamasında, "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçimizden 2 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Ekipler arama ve kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Böylece mevcut açıklamaya göre 7 işçiden 2'sinin sağ olarak kurtarıldığı, diğer işçiler için ise arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

SOMA MADEN OCAĞI GÖÇÜĞÜNDE KAÇ YARALI VAR, ÖLÜ VAR MI?

Soma maden ocağındaki göçükle ilgili Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, kurtarılan 2 işçinin sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Aynı açıklamalarda hayatını kaybeden işçi bulunduğuna ilişkin de herhangi bir bilgi yer almadı.

Bu nedenle mevcut resmi açıklamalar doğrultusunda kaç yaralı olduğu veya hayatını kaybeden işçi bulunup bulunmadığı konusunda kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Açıklanan son bilgilere göre 2 işçi sağ olarak kurtarıldı ve diğer işçilere ulaşılması için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MANİSA VALİLİĞİ KRİZ MERKEZİ OLUŞTURDU

Manisa Valiliği, göçük haberinin alınmasının ardından koordinasyon amacıyla Kriz Merkezi oluşturulduğunu açıkladı. Valilik açıklamasında, ilgili kurumların gerekli ekipleri ivedilikle görevlendirdiği ve olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

Valilik ayrıca gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiğini ve kamuoyuna ayrıca bilgi verileceğini duyurdu.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin sağ olarak kurtarılmasının ardından ekiplerin diğer işçilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı. Manisa Valiliğinin son açıklamasında arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Soma'daki maden ocağında yaşanan göçükle ilgili yeni gelişmelerin ilgili kurumların açıklamaları doğrultusunda takip edildiği bildirildi.