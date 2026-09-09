İzmirlilerin büyük ilgi göstermesi beklenen SOLOTÜRK gösterisi öncesinde “SOLOTÜRK İzmir gösterisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi, 9 Eylül kutlamaları kapsamında gerçekleştireceği uçuşla İzmir semalarında unutulmaz anlara imza atacak.

SOLOTÜRK İZMİR GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında kentte düzenlenecek etkinlikler vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatacak. Günün en çok ilgi görmesi beklenen etkinliklerinden biri olan SOLOTÜRK İzmir gösterisi, saat 18.00’de Gündoğdu Meydanı’nda başlayacak. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK’ün gerçekleştireceği gösteri, İzmir semalarında görsel bir şölen oluşturacak.

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ NE ZAMAN?

İzmirlilerin merakla beklediği SOLOTÜRK gösterisi, 9 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Gösteriyi izlemek isteyen vatandaşların Gündoğdu Meydanı ve çevresindeki Kordon hattından SOLOTÜRK’ün gökyüzündeki performansını takip edebileceği belirtildi.

FENER ALAYI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

9 Eylül kutlamalarının geleneksel etkinliklerinden biri olan Fener Alayı da akşam saatlerinde düzenlenecek. Fener Alayı, saat 20.15’te Konak Pier’den hareket edecek. Vatandaşların yoğun katılım göstermesi beklenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı güzergahına ulaşacak.

İZMİR’DE 9 EYLÜL COŞKUSU

SOLOTÜRK gösterisi ve Fener Alayı ile İzmir’de 9 Eylül coşkusu gün boyunca devam edecek. Akşam saatlerinde kent merkezinde düzenlenecek etkinlikler nedeniyle özellikle Gündoğdu Meydanı ve çevresinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. İzmirliler, hem gökyüzündeki SOLOTÜRK gösterisini hem de geleneksel Fener Alayı’nı takip ederek kurtuluş yıl dönümü heyecanını birlikte yaşayacak.