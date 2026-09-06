Sivasspor Antalyaspor CANLI İZLE! Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Antalyaspor - Sivasspor maçı için geri sayım sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Peki, Antalyaspor Sivasspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

ANTALYASPOR SİVASSPOR CANLI İZLE!

Futbolseverlerin takip ettiği Antalyaspor - Sivasspor maçı, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma, futbolseverlere TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak ulaştırılacak.

ANTALYASPOR SİVASSPOR HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Sivasspor mücadelesi ayrıca beIN SPORTS platformu üzerinden de naklen yayınlanacak. Böylece karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler için iki farklı yayın seçeneği bulunuyor.

ANTALYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Antalyaspor - Sivasspor maçı, 6 Eylül Pazar günü saat 20.00'de ekranlara gelecek.